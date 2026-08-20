Experții cer amânarea ajustării tarifului la gazele naturale până la începutul lunii septembrie și suspendarea TVA, pentru a reduce impactul asupra consumatorilor. ANRE respinge însă amânarea și avertizează că aceasta ar duce la acumularea unor noi datorii, care ulterior ar trebui recuperate prin tariful plătit de consumatori.În ceea ce privește TVA, Agenția precizează că acesta nu este inclus în calculul tarifului reglementat, iar o eventuală suspendare ține de autoritățile competente.

Propunerea de amânare a ajustării prețurilor la gazele naturale a venit ieri în cadrul consultărilor publice organizate de ANRE.

Olesea STAMATE, REPREZENTANTA MIȘCĂRII CIVICE ”CONSTRUIM ÎNCREDERE”: „Sugestia noastră ar fi ca această decizie să fie amânată pentru întâi septembrie în contextul în care parlamentul ar putea inclusiv în ședința extraordinară care va fi organizată pe 24 august să aprobe suspendarea, să aprobe suspendarea TVA la gazele naturale, ca o măsură de compensare.”

Discuțiile au vizat și transparența achizițiilor făcute de Energocom. Participanții au cerut mai multe informații despre momentul procurării gazelor, formulele de preț și costurile incluse în tariful final plătit de consumatori.

Sergiu TOFILAT, EXPERT ÎN ENERGETICĂ: „Eu personal nu am găsit nicăieri în spațiul public să fie disponibile contractele de achiziție a gazelor, petrolului sau a carburanților. Nici în Moldova, nici în alte țări, pentru că asta ține de secretul comercial și așa sunt regulile. Dar am vrea mai multă transparență”.

Totodată, a fost propusă o strategie de achiziții mai clară. Una dintre variante prevede cumpărarea treptată a gazelor, după un grafic stabilit din timp, pentru ca achizițiile să poată fi urmărite și verificate.

Sergiu TOFILAT, EXPERT ÎN ENERGETICĂ: „O recomandare ar fi ca în momentul în care noi instituim o obligație de serviciu public la un operator să-i dăm și reguli după care el să facă această strategie”.

Reprezentanții ANRE resping ideea amânării ajustării tarifului la gaze. Potrivit Agenției, dacă actualul tarif va fi menținut, iar prețurile internaționale rămân la nivelul actual, devierile ar putea ajunge la 1,2 miliarde de lei până la sfârșitul anului.

Alexei TARAN, DIRECTOR GENERAL ANRE: „Nu ține de perioada de concedii, nu ține de în prag de iarnă cum mai este un argument la noi. Cresc atunci când se cresc sau vin anumite praguri, anumite condiții metodologice.”

Reprezentanții Agenției spun că amânarea cu încă o lună ar însemna acumularea unor noi costuri, care ulterior ar trebui recuperate prin tarif.

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică propune un tarif de 20 de lei și 30 de bani pentru un metru cub de gaze naturale, cu TVA inclus, cu 5 lei și 88 de bani mai mult decât tariful actual. Energocom a cerut însă un tarif și mai mare, de 20 de lei și 93 de bani pentru un metru cub, invocând creșterea costurilor de achiziție a gazelor naturale. Proiectul urmează să fie examinat în ședința Agenției de mâine.