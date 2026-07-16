Solicitarea Energocom de majorare a tarifului la gaz este justificată de evoluția prețurilor de pe piața internațională, spun experții în energetică. Totuși, aceștia avertizează că scumpirile nu se vor opri aici și cer autorităților să pregătească din timp un nou program de compensații pentru consumatorii vulnerabili.

Experții în energetică susțin că estimările prezentate de Energocom reflectă situația de pe piețele europene. Potrivit lor, prețul gazelor este în creștere, iar odată cu apropierea sezonului rece, cererea va deveni și mai mare, pe măsură ce statele își completează stocurile.

Eugen MURAVSCHI, EXPERT: „Cifrele prezentate de EnergoCom coincid cu tendințele de prețele internaționale. Adică Energocom prevede un preț de peste 600 de euro pe mia de metri cub pentru perioada august-decembrie, iar astăzi, la bursa de referință de ETF, prețul este de aproximativ 570. Și întrucât se apropie sezonul rece și toate țările încep să cumpere gazul în avans, deci cel mai probabil cifra pe care o prezintă Energocom este justificată.”

Expertul Sergiu Tofilat estimează că majorarea tarifelor ar putea avea loc în două etape.

Sergiu TOFILAT, EXPERT ÎN ENERGETICĂ: „Pe anul ăsta eu cred că o să fie o creștere de vreo 20% plus minus și după anul nou vom revizuie încă o dată și o să fie încă o creștere cu vreo 15%.”

Amânarea majorării tarifelor ar putea genera costuri și mai mari.

Sergiu TOFILAT, EXPERT ÎN ENERGETICĂ: „În situația în care noi nu aprobăm acum, nu revizuim tarifele. EnergoCom o să trebuie să meargă la bancă, să ia credit, să poată achita gazul și la credit o să achite și procente, care până la urmă tot noi o să trebuie să le plătim. Și o să revizuim tariful nu cu 30, 35, 40%, dar cu vreo 50%. Nouă asta ne trebuie? Eu cred că nu-i cazul.”

Experții spun că, pe lângă ajustarea tarifelor, Guvernul ar trebui să pregătească și un nou program de compensații

Eugen MURAVSCHI, EXPERT: „Este important deja autoritățile, sper cât mai curând să avem un nou guvern funcțional, ca să lucreze și identifice fonduri pentru o nouă ediție a programului Ajutor la Contor, ca să fie compensații pentru familiile vulnerabile.”

Decizia privind majorarea tarifului la gaz urmează să fie luată de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică.