Victima de la Măgdăcești care a fost ucisă de soțul ei, ar fi trebuit să aștepte doi ani pentru a efectua expertiza psihologico-psihiatrică, una necesară ca agresorul să poată fi condamnat la închisoare. Asta reiese din spusele lui Alexandru Lupan, șeful-adjunct al Inspectoratului General al Poliției care a menționat că sunt doar trei experți în Republica Moldova, iar pentru anul 2027 locurile sunt deja ocupate. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii În PROfunzime.

În țara noastră experți care se ocupă de expertiză sunt doar trei la număr: doi la Chișinău și unul, la Bălți.

În acest sens, victimele sunt nevoie să aștepte mult timp pentru a efectua această expertiză ca ulterior agresorul să poată fi condamnat la închisoare.

Șeful-adjunct al IGP a menționat că în baza unei expertize realizate de un medic, poate fi inițiat un dosar penal, însă avocatul Doina Ioana Străisteanu a spus că dacă vrei sa fii sigur că în instanță obții o condamnare a agresorului, atunci e nevoie de acea expertiza specializată.

Directorul Inspectoratului Național de Probațiune și-a dat demisia, după tragedia de la Măgdăcești

Prima demisie importantă după dublul deces de la Măgdăcești a venit din partea directorului Inspectoratului Național de Probațiune, Viorel Sochircă. Anunțul a fost făcut de ministrul Justiției, care însă s-a ferit să apară la 2 septembrie în fața jurnaliștilor, deși era așteptat pentru explicații la ședința guvernului. Unele răspunsuri au fost oferite, în schimb, de ministrul Afacerilor Interne. Potrivit acestuia, există suspiciuni că brățara de monitorizare, purtată de bărbatul care și-a ucis soția, nu funcționa.

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Brățara electronică a bărbatului care și-a împușcat soția la Măgdăcești nu ar fi funcționat

La cercetarea de la locul tragediei, polițiștii nu au găsit brățara electronică purtată de agresor. Ministrul Afacerilor Interne a spus că, preliminar, există ipoteza că dispozitivul nu ar fi funcționat.

Ancheta urmează să stabilească când și în ce condiții a dispărut brățara

Ministrul a precizat că urmează să fie stabilit în cadrul anchetei când și în ce condiții a dispărut brățara, iar dispozitivul va fi supus expertizelor.

Doi soți din Criuleni, găsiți împușcați în casa lor

Pe 31 august, doi soți, de 47 și 42 de ani au fost găsiți decedați în propria gospodărie. Primele cercetări ar fi arătat că bărbatul și-ar fi împușcat soția, după care s-a fi omorât și el. Sursele noastre din poliție spun că, acum câteva săptămâni, în familie a avut loc un episod de violență.

Potrivit surselor PRO TV din poliție, în urmă cu câteva săptămâni, polițiștii au intervenit în această familie într-un caz de violență. A fost pornit un proces penal, iar instanța a emis un ordin de protecție, prin care bărbatului i se interzicea să se apropie de familie. Acesta urma să poarte și o brățară electronică pentru a fi monitorizat. Ieri am încercat să aflăm de la Inspectoratul Național de Probațiune dacă bărbatul era, într-adevăr, monitorizat în momentul tragediei, însă nu am primit un răspuns.

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