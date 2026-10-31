Exporturile de servicii ale Republicii Moldova au atins un nivel record de 3,5 miliarde de dolari, după o creștere de peste 650 de milioane într-un singur an. Aproape o treime din exporturile țării provin acum din servicii precum IT, transporturi și consultanță pentru afaceri. Astfel, Moldova câștigă tot mai mult peste hotare din ceea ce știe să facă, nu doar din ceea ce produce.

De șase ani, Lilia Finciuc conduce o companie ce organizează și coordonează transportul mărfurilor pentru firme din țară și de peste hotare, în special din Europa.

Lilia FINCIUC, FONDATOARE COMPANIE: „De la produse alimentare, materiale de construcție, materie primă. Companiile din afară solicită colaborare cu noi pe termen lung, le e mai ușor, cred că și costurile influențează. Unicul lucru care s-a schimbat cu anii este că am început să activăm avia și maritim”.

Adrian conduce de 20 de ani o companie de transport, fondată de tatăl său. Transportă în special cereale, vinuri, panouri solare și echipamente. Doar o treime dintre clienți sunt din Republica Moldova, ceilalți fiind din țări precum Franța, Germania, Italia și Spania.

Adrian FINCIUC, ANTREPRENOR: „Suntem o țară mică și doar datorită exportului, inclusiv de servicii, putem să creștem capacitatea și nivelul de viață în țară”.

Pentru a avea și mai mult acces la piețele externe, compania-mamă este înregistrată în România. Tot acolo se află și parcul propriu de camioane. În prezent, afacerea gestionează o echipă de 50 de șoferi și alți angajați.

Adrian FINCIUC, ANTREPRENOR: „În România peste 4 miliarde de euro sunt export de servicii în transport, depășește serviciile IT”.

Pentru a ține pasul cu provocările digitale, împreună cu fratele său, a lansat și o aplicație pentru gestionarea firmelor de transport. Serviciul a devenit atractiv și pentru cei din afară, care au cumpărat abonamente lunare.

Sebastian FINCIUC, FONDATOR COMPANIE IT: „Înainte ca să procesezi o comandă îți lua 20 de minute, acum se face în maxim 5. Mă ocup de îmbunătățiri și de inovații noi, zilnic adăugăm câte ceva nou, automatizări”.

Adrian FINCIUC, ANTREPRENOR: „Putem înțelege când camionul ajunge la încărcat și descărcat, comunicăm cu șoferii prin aplicație, putem găsi stații de alimentare, parcări”.

Cele mai recente date arată că exportul de servicii al Republicii Moldova a atins un nivel record, de aproximativ 3,5 miliarde de dolari. Conform expertului economic Veaceslav Ioniță, cele mai exportate servicii sunt cele din domeniul IT și transporturi, urmate de serviciile pentru afaceri.

Veaceslav IONIȚĂ, EXPERT ECONOMIC: „Serviciile pentru afaceri se referă la asistența în afaceri, 28.52- contabilitate, design, tot ce poți face de la distanță pentru o firmă”.

La acestea se adaugă și call-centrele, care deservesc sute de companii din străinătate.