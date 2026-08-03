„Nu există nicio criză.” Este mesajul repetat de primarul Capitalei, Ion Ceban, timp de mai multe săptămâni, în timp ce specialiștii avertizau că scăderea nivelului Nistrului ar putea afecta alimentarea cu apă a Chișinăului. Între timp, edilul a mobilizat zeci de cisterne și utilaje și a anunțat lucrări de urgență la stația de captare a apei de la Vadul lui Vodă.

Între negare, demonstrații și căutarea vinovaților, discursul primarului s-a schimbat de la o zi la alta, iar uneori chiar mai rapid. Experții spun că în loc să caute soluții reale pentru o eventuală criză, Ion Ceban s-a preocupat mai degrabă de PR politic, susținând unele narative dictate de Moscova. Potrivit analiștilor, cel mai probabil Chișinăul ar face cu greu față unei eventuale crize.

Andrei CURĂRARU, EXPERT WATCHDOG.MD: „Domnul primar este cunoscut pentru faptul că îi place să facă diferite jocuri artificiale politice și se pare că în ăsta a pierdut. El conta pe faptul că situația cu precipitațiile se va îmbunătăți și va prezenta această potențială criză supra căruia insista ministrul Hașter este o fumigenă. Asta l-ar fi ajutat în discursul politic mai larg legat de anumite crize la nivel guvernamental.”

Victor CHIRONDA, URBANIST: „Domnul Ceban pur și simplu n-are nici o treabă cu problemele reale ale orașului și ale chișinăuienilor. El își execută agenda sa politică, el retransmite, lucrează pe post de emițător a narativilor ăsta de propagandă rusești, în care toate cele e de vină Ucraina. El pur și simplu își face interesul său de PR politic și orice chestiune, orice problemă, orice situație apare, el o întoarce din perspectiva PR-ului politic. Omul ăsta face politică non-stop și doar asta e prioritatea lui numărul unu.”

Expertul Andrei Curăraru afirmă că primul semnal că Primăria a înțeles gravitatea situației a venit pe 22 iulie, când au fost alocate 10 milioane de lei pentru lucrări la sistemul de alimentare cu apă. Potrivit acestuia, în aceeași perioadă, primarul continua să susțină în aparițiile sale publice că nu există o criză.

Totuși declarțiile primarului sunt total opuse acțiunilor. De exemplu, demonstrația de ieri cu cisterne și tractoare, care este calificată de experți drept un exercițiu de imagine, fără soluții reale pentru o eventuală criză.

Andrei CURĂRARU, EXPERT WATCHDOG.MD: „Show-ul cu cisterne este unul de absolut prost gust. Noi, pe de altă parte, avem încă o criză paralelă legată de resursele energetice și în special motorină, care putea să fie cumva economisită dacă nu se strângeau toate aceste cisterni într-un loc. N-am văzut nici măcar informații despre certificare câte dintre aceste cisterne sunt bune pentru apă potabilă, ori acolo am putea să avem o număr mare de cisterne care sunt bune doar pentru apă tehnică și asta nu o rezolva fundamental problema Chișinăului.”

Victor CHIRONDA, URBANIST: „Are 20 de cisterne și tractoare ruginite și niște ziluri de cele din anii 70 și cu așa tehnică ei își închipuie că o să facă față unei crize de apă. Oamenii ăștia trăiesc într-o realitate paralelă.”

Victor Chironda afirmă ca nu este clar dacă orașul este pregătit să facă față unei crize în aprovizionarea cu apă.

Victor CHIRONDA, URBANIST: „Nici cu 20, nici cu 200 de tractoare cu cisterne nu faci față unui crize de apă. Aici trebuie măsuri serioase la nivel nu doar de aprovizionare cu apă potabilă, dar măsuri serioase la nivel de planificare și dezvoltare a orașului.”

Specialiștii avertizează că seceta și scăderea debitelor râurilor vor deveni tot mai frecvente din cauza schimbărilor climatice și atrag atenția asupra faptului ca orașul are nevoie de investiții în infrastructură și de un plan real pentru situații de criză.