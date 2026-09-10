Începând cu factura pentru luna august, consumatorii vor vedea un rând nou în factura la gaze. Energocom va indica acolo plățile făcute după încheierea perioadei de facturare și până la emiterea facturii, pentru ca oamenii să poată vedea mai clar ce au achitat și cât mai au de plătit.

Facturile pentru consumul din luna august sunt în proces de emitere și urmează să fie transmise consumatorilor în prima jumătate a lunii septembrie.

Până acum, plățile făcute după încheierea perioadei de facturare nu mai puteau fi trecute pe factura pentru luna respectivă. Plata era însă înregistrată în cont și luată în calcul la stabilirea sumei datorate.

De exemplu, factura emisă la 25 august pentru consumul din luna iulie includea plățile făcute până la 31 iulie. Dacă un consumator achita după această dată, plata nu mai apărea pe factura deja emisă, chiar dacă banii erau înregistrați în cont.

De ce putea fi diferită suma din aplicația bancară

Energocom precizează că suma afișată în aplicația bancară putea fi diferită de cea de pe factură. Băncile și organizațiile nebancare au primit informații despre suma actualizată din cont, inclusiv despre plățile făcute până la 24 august.

Prin noul format, Energocom vrea ca plățile făcute după perioada de facturare să fie mai ușor de urmărit și să nu mai existe confuzii privind suma achitată și cea rămasă de plată.