Facturi mai mari la energia electrică după schimbarea contoarelor. ANRE s-a autosesizat în urma mai multor sesizări și verifică dacă au fost comise erori la facturare sau dacă procedurile de schimbare și verificare a contoarelor au fost respectate.

Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, mai mulți consumatori au primit facturi semnificativ mai mari după înlocuirea contoarelor. ANRE verifică acum situațiile raportate și le recomandă oamenilor care observă diferențe să ceară explicații de la furnizor sau operatorul de sistem.

Agenția le recomandă consumatorilor care observă diferențe sau neclarități în facturi să ceară mai întâi explicații de la furnizor sau operatorul de sistem. Dacă problema nu este soluționată, aceștia se pot adresa ANRE pentru verificarea situației.