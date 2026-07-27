Locuitorii din Strășeni ar putea plăti mai puțin pentru apa potabilă, dar mai mult pentru serviciile de canalizare. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a lansat în consultare publică proiectul noilor tarife pentru serviciile prestate de S.A. „Apă-Canal Strășeni”, iar propunerile sunt considerabil mai mici decât cele solicitate de operator.

Potrivit proiectului, ANRE propune reducerea tarifului pentru alimentarea cu apă de la 20,73 lei la 20,03 lei pentru un metru cub, ceea ce înseamnă o ieftinire de 70 de bani. În schimb, serviciile de canalizare ar urma să se scumpească de la 11,01 lei la 13,41 lei/m³, adică cu 2,40 lei pentru fiecare metru cub.

Operatorul a cerut majorări mult mai mari

Diferența dintre solicitările operatorului și propunerile ANRE este însă semnificativă. S.A. „Apă-Canal Strășeni” a cerut un tarif de 32,66 lei/m³ pentru alimentarea cu apă, cu aproape 58% mai mare decât cel aflat în prezent în vigoare, și un tarif de 20,38 lei/m³ pentru canalizare, ceea ce ar fi însemnat o majorare de peste 85%.

ANRE a redus milioane de lei din cheltuielile propuse

În analiza efectuată, ANRE a redus substanțial cheltuielile pe care operatorul a solicitat să fie incluse în tarif. Din cele 23,32 milioane de lei prezentate de întreprindere, autoritatea a recunoscut doar 17,72 milioane de lei, cu aproape 5,6 milioane de lei mai puțin.

Cele mai importante ajustări au vizat costurile cu energia electrică, reduse de la 6,62 milioane la 4,04 milioane de lei, redevențele, diminuate de la 1,63 milioane la aproximativ 930 de mii de lei, dar și cheltuielile de personal, care au fost reduse cu circa jumătate de milion de lei.

Venitul reglementat, recalculat de autoritate

ANRE a recalculat și venitul reglementat al operatorului. Dacă întreprinderea a solicitat aprobarea unui venit de 24,5 milioane de lei, autoritatea a acceptat 18,19 milioane de lei, iar după aplicarea devierilor tarifare acesta a fost stabilit la 16,93 milioane de lei.

Proiectul este în consultare publică

Proiectul este în prezent supus consultărilor publice. După analizarea observațiilor și propunerilor, Consiliul de Administrație al ANRE va decide dacă noile tarife vor fi aprobate în forma propusă sau vor suferi modificări înainte de intrarea în vigoare.