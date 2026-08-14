În contextul deficitului de energie electrică din ultima perioadă, au reapărut discuțiile despre revenirea Republicii Moldova la achizițiile de energie de la Centrala de la Cuciurgan, cunoscută drept MGRES. Ministerul Energiei vine cu explicații și susține că situația de astăzi este fundamental diferită de cea de acum câțiva ani, iar energia produsă la Cuciurgan nu mai poate fi considerată o alternativă ieftină.

Potrivit Ministerului Energiei, prețul redus al energiei produse de MGRES în trecut era posibil în condițiile unui model energetic care nu mai există astăzi.

Centrala utiliza gaze naturale livrate de Gazprom, iar regiunea transnistreană nu achita aceste gaze. Contractul care permitea acest mecanism nu mai este executat în ceea ce privește volumele respective.

În prezent, regiunea transnistreană primește aproximativ 2,5–3 milioane de metri cubi de gaze pe zi, față de circa 5,7 milioane de metri cubi pe zi anterior. Potrivit ministerului, aceste volume nu sunt suficiente pentru ca MGRES să producă energie și pentru consumatorii de pe malul drept al Nistrului.

Astfel, autoritățile subliniază că nu poate fi făcută o comparație directă între prețul istoric al energiei, produsă în baza gazelor practic neplătite, și costul producerii energiei în condițiile actuale, când gazul trebuie cumpărat la prețul pieței.

220 de euro pentru un MWh produs la MGRES

Ministerul Energiei prezintă și un calcul privind costul actual al producerii energiei electrice la MGRES.

Pentru producerea unui MWh de electricitate, centrala consumă aproximativ 3 MWh de gaze naturale. La un preț de circa 60 de euro/MWh pentru gaz, la care se adaugă cel puțin 5 euro pentru transport, numai combustibilul ar costa aproximativ 195 de euro pentru un MWh de energie electrică.

Dacă sunt incluse și costurile operaționale ale centralei, estimarea ajunge la aproximativ 220 de euro/MWh.

Prin comparație, în luna iulie, Energocom a procurat energie electrică din surse interne și din import la un preț mediu ponderat de aproximativ 133,86 euro/MWh.

Prin urmare, potrivit Ministerului Energiei, cumpărarea gazului la prețul actual și transformarea acestuia în energie la MGRES ar fi semnificativ mai costisitoare decât mixul de energie procurat în prezent.

Varianta cărbunelui ar necesita investiții și timp

O altă soluție vehiculată este repornirea MGRES pe bază de cărbune. Și această variantă presupune însă costuri și dificultăți importante.

Centrala a fost proiectată pentru utilizarea antracitului de calitate înaltă din Donbas. Un singur grup energetic poate consuma aproximativ 1.000 de tone de cărbune pe zi, iar pentru a produce volume relevante pentru malul drept ar fi necesară funcționarea simultană a două sau chiar trei grupuri.

Importul unor asemenea cantități din Africa de Sud, Vietnam sau SUA ar implica costuri logistice considerabile.

Adaptarea instalațiilor pentru utilizarea altui tip de cărbune este posibilă din punct de vedere tehnic, însă ar necesita investiții importante. Estimările prezentate de Ministerul Energiei indică aproximativ 9,5 milioane de euro pentru fiecare cazan, alte 20–30 de milioane de euro pentru reparațiile centralei, precum și aproximativ 9–12 luni pentru realizarea lucrărilor.

În plus, orice investiție într-o asemenea infrastructură ar necesita acordul proprietarului centralei.

O problemă suplimentară: controlul rusesc și sancțiunile europene

MGRES este controlată de compania rusă Inter RAO UES, care, potrivit Ministerului Energiei, a fost inclusă la 23 iulie 2026 pe lista entităților supuse măsurilor restrictive ale Uniunii Europene.

În aceste condiții, orice eventuală relație contractuală cu centrala ar trebui analizată nu doar prin prisma prețului energiei, ci și a riscurilor juridice, financiare și reputaționale.

Republica Moldova, în calitate de țară candidată la aderarea la Uniunea Europeană, își aliniază treptat legislația și politicile la cele europene, inclusiv în domeniul sancțiunilor.

MGRES ar trebui să respecte regulile actuale ale pieței

Ministerul Energiei atrage atenția și asupra unei schimbări importante: piața energiei electrice din Republica Moldova funcționează astăzi după reguli diferite față de trecut.

Există decontarea orară a dezechilibrelor, obligații privind notificările comerciale, graficele de livrare și mecanismele de echilibrare.

Prin urmare, orice furnizor, inclusiv MGRES, ar trebui să respecte aceleași reguli ca ceilalți participanți la piață.

Energia regenerabilă poate ajunge la prețuri comparabile

Ministerul Energiei mai compară vechiul preț al energiei de la MGRES cu prețurile obținute în cadrul licitațiilor pentru noi capacități regenerabile din Republica Moldova.

În trecut, energia de la Cuciurgan costa aproximativ 66 de dolari/MWh, echivalentul a circa 61 de euro la cursul de atunci.

În schimb, licitațiile recente pentru energie regenerabilă au indicat prețuri de aproximativ:

67 de euro/MWh pentru energia eoliană, prima licitație;

62 de euro/MWh pentru energia eoliană, a doua licitație;

59 de euro/MWh pentru energia solară, prima licitație.

Potrivit Ministerului Energiei, acest lucru demonstrează că Republica Moldova poate dezvolta noi capacități de producere a energiei la prețuri comparabile cu ceea ce era considerată cândva „energia ieftină de la Cuciurgan”, dar fără dependența de gazul rusesc.

„Răspunsul privind reluarea achizițiilor de la MGRES este nu”

Ministerul Energiei susține că nu exclude în principiu nicio opțiune energetică și că toate soluțiile pot fi reevaluate în funcție de schimbarea circumstanțelor și a riscurilor.

În condițiile actuale, însă, concluzia instituției este clară: Republica Moldova nu ar trebui să reia achizițiile de energie de la MGRES.

Argumentele invocate sunt lipsa unor volume suficiente de gaze, costul ridicat al producerii energiei din gaz cumpărat la prețul pieței, dificultățile și investițiile necesare pentru utilizarea cărbunelui, riscurile asociate sancțiunilor și obligația de a respecta regulile actuale ale pieței.

În viziunea Ministerului Energiei, independența energetică nu înseamnă renunțarea definitivă la anumite surse, ci construirea unui sistem în care Republica Moldova are suficiente alternative pentru a putea alege, de fiecare dată, sursa cea mai sigură și mai avantajoasă pentru consumatori.