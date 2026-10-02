Lemnele pentru iarnă sunt suficiente, dar modul în care oamenii le vor cumpăra urmează să se schimbe. Peste 490 de mii de metri steri au fost deja vânduți, iar autoritățile estimează că necesarul va fi acoperit. Ministerul Mediului pregătește un nou regulament prin care lemnele nu vor mai fi comercializate direct de pădurari, ci prin depozite, pentru ca prețurile și costurile de transport să fie mai transparente. În paralel, persoanele vulnerabile vor putea beneficia de compensații pentru procurarea lor.

Potrivit ministrului Mediului, în acest sezon au fost comercializați deja aproximativ 490 de mii de metri steri de lemne. În stocuri se mai află peste 60 de mii, iar lucrările principale de tăiere abia încep.

„Acum începe perioada tăierilor principale, prin care vom mai obține peste 120.000. În această situație, nu cred că vom rămâne fără masă lemnoasă. Noi o să avem suficient pentru toată lumea”, a declarat Gheorghe Hajder.

Autoritățile îi îndeamnă pe oameni să verifice informațiile despre prețuri și disponibilitate pe platforma lemne.md, dar și pe site-urile Ministerului Mediului și ale „Moldsilva”.

Cât costă lemnele și de ce prețul poate fi mai mare

Prețurile publicate de autorități diferă în funcție de specia de lemn. Pentru stejar, frasin și salcâm, tariful ajunge până la aproximativ 1.265 de lei pentru un metru ster, iar pentru speciile moi, precum plopul și salcia, prețul ajunge până la aproximativ 786 de lei pentru un metru ster.

Ministrul precizează însă că acestea sunt prețurile lemnului la locul de comercializare, iar pentru transport pot fi adăugate costuri suplimentare, în funcție de distanță.

Prin urmare, tariful final plătit de consumator poate fi mai mare decât prețul de bază al lemnului.

Pădurarii nu vor mai putea vinde direct lemne

Ministerul Mediului pregătește și o schimbare a modului în care este comercializată masa lemnoasă. În cadrul reformei „Moldsilva”, lemnele ar urma să fie vândute prin depozite, astfel încât tăierea și comercializarea să fie separate.

Scopul este de a elimina situațiile în care cetățeanul trebuie să discute direct cu pădurarul pentru a afla dacă sunt lemne disponibile și la ce preț.

„Ceea ce ne dorim noi să facem prin reformă este să nu mai vindem această masă lemnoasă din pădure. (...) Să divizăm această responsabilitate la cei care o taie și cei care o vând și, totuși, să vindem doar din depozite”, a explicat ministrul Mediului.

Noua regulă nu este încă aplicată. Potrivit lui Hajder, Guvernul urmează să aprobe regulamentul, după care va începe procesul de implementare și crearea depozitelor necesare.

Până atunci, sistemul actual rămâne funcțional, iar pădurarii pot în continuare comercializa lemne, pentru ca procesul de aprovizionare să nu fie blocat în această perioadă.

Unde pot reclama oamenii problemele

Autoritățile le cer consumatorilor să solicite factură și să verifice dacă prețul achitat corespunde celui comunicat oficial.

Pentru sesizarea problemelor poate fi utilizată platforma EcoAlert, prin intermediul căreia cetățenii pot semnala nereguli, iar sesizarea ajunge la Inspectoratul pentru Protecția Mediului.

Ministrul a anunțat și crearea unei linii telefonice speciale pentru situațiile în care oamenii întâmpină probleme la procurarea lemnelor, li se solicită un alt preț decât cel oficial sau nu li se eliberează factura.

Compensații pentru lemne și în această iarnă

Persoanele care au nevoie de sprijin pentru procurarea lemnelor vor putea beneficia și în acest sezon de compensații pentru perioada rece.

Hajder a precizat că măsurile de sprijin sunt discutate cu Ministerul Muncii și Protecției Sociale, însă nu a putut indica deocamdată valoarea exactă a plafonului destinat achiziției de lemne.

Astfel, autoritățile dau asigurări că masa lemnoasă este suficientă pentru sezonul rece, însă îi îndeamnă pe consumatori să se informeze din surse oficiale, să verifice prețurile și să reclame eventualele nereguli.