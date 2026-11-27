Deși Republica Moldova nu se mai află în stare de urgență energetică, riscurile nu au dispărut. Autoritățile au instituit starea de alertă, prin care pot interveni rapid în cazul unor probleme de aprovizionare cu electricitate. Potrivit șefului Centrului de Management al Crizelor, invitat aseară la „În Profunzime”, din decembrie, capacitatea garantată de import al energiei electrice din România va scădea, iar în orele de vârf țara ar putea avea nevoie de sute de megawați suplimentari.

Potrivit lui Serghei Diaconu, decizia a fost luată după reevaluarea riscurilor împreună cu instituțiile responsabile. Deși situația energetică și hidrologică s-a îmbunătățit, mai multe vulnerabilități persistă.

Serghei DIACONU, ȘEF CENTRUL DE MANAGEMENT AL CRIZELOR: „Situația nu este într-atât de gravă, nici la nivel hidrologic, nici la nivel energetic, cum era anterior. În schimb, în sectorul energetic rămân în continuare riscurile, care nu ne duc neapărat spre necesitatea de a declara o nouă stare de urgență, dar Guvernul trebuie să aibă suficiente mecanisme și pârghii de intervenție rapidă.”

Printre motive se numără problemele de transport din regiunea Mării Negre și instabilitatea piețelor internaționale de energie. Totodată, producția de gaze din Qatar și din regiunea arabă este afectată, iar unele capacități europene de generare a electricității nu au revenit încă la funcționarea normală. Diaconu a amintit despre o situație similară, gestionată anterior, când importurile de energie electrică din Ucraina au fost sistate timp de cinci zile.

Serghei DIACONU, ȘEF CENTRUL DE MANAGEMENT AL CRIZELOR: „În cinci zile în care am stat fără energie din Ucraina, nu au fost nicio deconectare. Pentru că s-a lucrat la cronometru, s-a lucrat la oră, s-a lucrat cu procurări făcute la minut, dacă trebuie, și s-a redistribuit, și s-a căutat orice alternativă de acces a energiei.”

Pe de altă parte, fostul ministru al energiei, expertul Victor Parlicov, atrage atenția că, dincolo de riscul unor întreruperi, Republica Moldova se confruntă cu o altă problemă: costul energiei. În opinia sa, presiunea cea mai mare se va resimți în bugetele familiilor, care trebuie să suporte facturi tot mai mari.

Victor PARLICOV, EXPERT ÎN ENERGIE:„La noi, în primul rând, este o criză, dacă doriți, socială, economică. O criză de preț, o criză de expunere a bugetelor familiilor la cheltuieli pe care mulți nu și le pot permite.”

În acest sens, autoritățile încearcă să găsească surse mai ieftine, pentru a evita achizițiile de urgență, care pot costa mult mai mult.

Lorena BOGZA, PREZENTATOR PRO TV: „-Importul de curent la preț mai mare se va regăsi în factură?”

Victor PARLICOV, FOSTUL MINISTRU AL ENERGIEI: „-Evident”.

Serghei DIACONU, ȘEF CENTRUL DE MANAGEMENT AL CRIZELOR: „Cineva trebuie să plătească”.

După ultima majorare a tarifului, o familie care consumă aproximativ 200 de kilowați-oră pe lună ar putea plăti cu circa 200 de lei mai mult pentru energia electrică.

Serghei DIACONU, ȘEF CENTRUL DE MANAGEMENT AL CRIZELOR: „La moment nu au fost declarate careva compensații, dar se caută soluții. Din păcate, cel puțin până în aprilie, curent ieftin nu va fi pe piața internațională.”

Pe lângă problemele din sectorul energetic, autoritățile au vorbit și despre situația carburanților. Republica Moldova, spune Diaconu, are în prezent rezerve de motorină pentru aproximativ 12 zile și, deocamdată, nu există un pericol iminent ca țara să rămână fără acest tip de combustibil.