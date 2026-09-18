Un tânăr de 19 ani, aflat la volanui unui BMW, a fost oprit de polițiști în apropierea satului Țibirica, raionul Călărași. În calitate de pasager se afla un adolescent de 15 ani. În urma verificărilor, s-a stabilit că șoferul nu deținea permis de conducere pentru categoria corespunzătoare, iar în rucsacul acestuia au fost găsite zeci de pliculețe cu o substanță albă, presupusă a fi narcotică.

Potrivit poliției, în rucsacul tânărului au fost depistate 74 de pliculețe și un pachet mai mare cu aceeași substanță. Pe lângă acestea, au fost ridicate un cântar electronic, pliculețe de tip „Zip-Lock”, bandă adezivă, două lingurițe, o armă pneumatică de model „Makarov”, carduri bancare și două telefoane mobile.

Investigațiile au continuat la Orhei

Unul dintre cei vizați a indicat polițiștilor mai multe ascunzători din Orhei, de unde au fost ridicate alte 50 de pliculețe similare.

Au fost ridicate aproximativ 150 de grame de substanță albă

În total, au fost ridicate aproximativ 150 de grame de substanță de culoare albă. Aceasta urmează să fie supusă expertizei pentru a stabili exact natura substanței.

Tânărul a fost reținut

Tânărul de 19 ani a fost reținut pentru 72 de ore, iar adolescentul de 15 ani este cercetat în stare de libertate.

Poliția și procurorii continuă acțiunile de urmărire penală pentru a identifica și alte persoane care ar putea fi implicate.

Persoanele vizate beneficiază de prezumția nevinovăției până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.

Sursă video: Poliția Republicii Moldova