În urma monitorizării prețurilor ale cerealelor și oleaginoaselor care au scăzut cu 30-40 % din cauza blocajului exporturilor din portul Odesa, Asociația Forța Fermierilor cere reintroducerea urgentă a licențierii importului cerealelor și oleaginoaselor și asigurarea regimului riguros a tranzitului cerealelor și oleaginoaselor pe teritoriul Republicii Moldova. Despre asta, fermierii au anunțat într-un comunicat pe pagina Asociației. Contactați de PRO TV, reprezentanții Ministerului Agriculturii ne-au comunicat că ministerul urmărește îndeaproape aceste evoluții și colaborează cu instituțiile responsabile pentru evaluarea riscurilor și identificarea măsurilor necesare, acolo unde acestea se impun.

Potrivit Asociației, experții organizației zilnic monitorizează dinamica prețurilor pe piețele regionale ale cerealelor și oleaginoaselor, iar în ultima săptămâna se atestă o agravarea rapidă a situației pentru agricultorii Moldovei.

„Prețurile la producția agricolă-materia primă în Ucraina s-au prăbușit cu 30-40 % din cauza blocajului exporturilor din portul Odesa. Sunt deja mai multe cazuri semnalate, când traiderii procură grău de la agricultorii din Ucraina, recalculat în banii noștrii, cu 1,6-1,8 lei per kg”, spun fermierii.

De asemenea, potrivit lor, mai mulți traideri ar intenționa să importe cantități mari de grâu din țara vecină, iar o parte din acest grâu să fie reexportat în România și să-i fie schimbată originea.

„Consecințele acestor acțiuni pentru fermierii autohtoni pot fi catastrofale”, menționează fermierii, care spun că pe fundalul creșterii a costurilor inputurilor și lipsei subvențiilor se va observa diminuarea continuă a prețurilor interne la cereale și oleaginoase.

Totodată, potrivit fermierilor, cel mai grav lucru care s-ar putea întâmpla ar fi suspendarea exporturilor producției agricole în România, care are mecanism de licențiere a importurilor anumitor produselor agroalimentare din Ucraina.

Forța Fermierilor: Dezastru pentru agricultura noastră - interzicerea României a exporturilor din Moldova

Fermierii menționează că în condițiile când cereale și oleaginoase vor fi importate liber în Moldova din Ucraina sau nu va fi controlat exigent tranzitul acestora pe teritoriul nostru, România ar putea interzice exporturile acestei producției din Moldova, ceea ce ar însemna dezastru pentru agricultura națională.

„Țara noastră a avut un precedent periculos în 2023, cănd producătorii agricoli căteva luni sub presiunea importurilor din Ucraina au văndut cereale și oleaginoase mult sub prețul de cost, iar Guvernul României proiecta deja aplicarea restricțiilor pentru exporturile din Moldova. Doar introducerea licențierii importurilor cerealelor și oleaginoaselor a salvat atunci situația”, se arată în comunicatul Asociației.

Cerințele Asociației Fermierilor

1. Reintroducerea urgentă a mecanismului de licențiere a importurilor producției cerealiere și oleaginoase.

2. Asigurarea regimului riguros a tranzitului cerealelor și oleaginoaselor pe teritoriul Republicii Moldova (plombarea camioanelor, căntari la intrare și ieșire în/din țară ect.).

Reacția Ministerului Agriculturii

„Situația din sectorul cerealier și oleaginos este influențată de o serie de factori interni și externi, inclusiv de evoluțiile piețelor regionale și internaționale. Ministerul urmărește îndeaproape aceste evoluții și colaborează cu instituțiile responsabile pentru evaluarea riscurilor și identificarea măsurilor necesare, acolo unde acestea se impun.”