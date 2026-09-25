Agricultorii din raionul Basarabeasca au ieșit din nou la protest. Fermierii și-au adus tehnica agricolă în apropiere de satul Abaclia și cer autorităților prelungirea licențierii importurilor de cereale și floarea-soarelui, dar și menținerea cotei TVA de 8% pentru cereale și oleaginoase. Contactați de PRO TV, reprezentanții Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare ne-au spus că vor analiza revendicările anunțate de fermieri și va continua discuțiile cu agricultorii.

Din imaginile surprinse de președintele Asociației „Forța Fermierilor”, Alexandr Slusari, se vede o coloană de utilaje agricole care staționează pe drum, în apropiere de satul Abaclia, raionul Basarabeasca. Agricultorii au ieșit din nou la protest, nemulțumiți de situația din sector și cer autorităților măsuri pentru susținerea producătorilor locali.

Potrivit Asociației, una dintre principalele revendicări este menținerea cotei TVA de 8% pentru cereale și oleaginoase. Fermierii susțin că această măsură este necesară pentru a reduce presiunea financiară asupra producătorilor agricoli.

Totodată, agricultorii cer prelungirea licențierii importurilor de cereale și floarea-soarelui cel puțin până la 31 decembrie 2026. O altă solicitare vizează rambursarea către agricultori a accizei pentru motorina procurată în perioada 1 iunie – 1 decembrie 2026.

Fermierii cer ca revendicările lor să fie examinate de autorități și să fie identificate soluții pentru problemele cu care se confruntă sectorul agricol.

Reacția ministerului

Contactați de PRO TV, reprezentanții Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare au declarat că vor analiza revendicările anunțate de fermieri și că dialogul cu agricultorii va continua.

tehnica agricolă/ PRO TV

Reacția Ministerului Agriculturii

Solicitați de PRO TV, responsabilii de la Minisetrul Agriculturii ne-au comunicat că cunosc preocupările exprimate de agricultori și menține dialogul cu reprezentanții sectorului, iar în ceea ce privește revendicările anunțate, acestea vizează inclusiv măsuri care țin de competența mai multor autorități și urmează să fie analizate în cadrul instituțional corespunzător.

„Ministerul va continua discuțiile cu fermierii și asociațiile de profil pentru identificarea soluțiilor aplicabile, în limita cadrului legal și a resurselor disponibile. MAIA respectă dreptul agricultorilor de a-și exprima revendicările și rămâne deschis dialogului”, se mai arată în reacția ministerului.

Fermierii au anunțat proteste din cauza TVA

Asociația „Forța Fermierilor” a anunțat, la 14 septembrie, că ar putea organiza un miting în ziua în care proiectul politicii fiscale pentru 2027 va fi votat în lectura a doua, dacă autoritățile nu renunță la majorarea TVA pentru culturile cerealiere și oleaginoase. Asociația a anunțat inclusiv posibilitatea unor proteste cu tehnică agricolă.

Fermierii contestă majorarea cotei TVA de la 8% la 12% și mai invocă probleme legate de accizele la motorină și impozitul pe venit pentru gospodăriile țărănești.

De partea cealaltă, Guvernul a declarat că decizia finală privind modificarea politicii fiscale urmează să fie luată de Parlament.