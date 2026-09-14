Asociația Forța Fermierilor anunță noi proteste dacă autoritățile nu vor renunța la majorarea TVA pentru culturile cerealiere și oleaginoase. Decizia a fost luată la ședința Consiliului Asociației, desfășurată pe 11 septembrie, după ce proiectul politicii fiscale pentru 2027 a fost aprobat de Guvern pe 8 septembrie. Aceștia susțin că fermierii din mai multe regiuni ale țării s-ar fi arătat revoltați de intenția autorităților de a majora cota TVA pentru culturile cerealiere și oleaginoase de la 8% la 12%. Solicitați de PRO TV pentru o reacție, responsabilii de la Guvern au declarat că la moment nu vor face comentarii.

O măsura „nejustificată și discriminatorie”

Potrivit Asociației, fermierii consideră măsura „nejustificată și discriminatorie”, mai ales în contextul scumpirii inputurilor agricole și al pierderilor provocate de calamitățile naturale din ultimii ani.

Forța Fermierilor compară situația din Republica Moldova cu cea din mai multe state din Europa Centrală și de Sud, unde, potrivit asociației, TVA-ul aplicat în agricultură este cuprins între 5% și 11%. Reprezentanții fermierilor mai spun că agricultorii din aceste țări beneficiază și de plăți directe cuprinse între 200 și 500 de euro pentru fiecare hectar.

„Deputații care vor vota pentru majorarea TVA la cota de 12% vor susține discriminarea și falimentarea fermierilor micro, mici și mijlocii din domeniul cerealier și oleaginos”, susține Asociația Forța Fermierilor.

Consiliul Asociației se opune și majorării impozitului pe venit pentru gospodăriile țărănești, precum și creșterii accizelor la motorină, în lipsa unui mecanism de rambursare a acestora către agricultori.

Asociația cere organizarea unei dezbateri dedicate TVA-ului

În urma discuțiilor, membrii Consiliului au decis să participe la toate consultările publice privind politica fiscală pentru 2027. Totodată, asociația cere organizarea unei dezbateri dedicate TVA-ului în agricultură pe platforma comună a comisiilor parlamentare pentru agricultură și pentru economie, finanțe și buget, cu participarea ministrului Agriculturii.

De asemenea, reprezentanții Forța Fermierilor intenționează să organizeze, în următoarele șapte zile, întâlniri în teritoriu cu mai mulți deputați ai partidului de guvernare pentru a discuta despre TVA-ul aplicat în agricultură.

Miting în ziua în care politica fiscală pentru 2027 va fi supusă votului în lectura a doua

Dacă aceste consultări nu vor avea rezultatul dorit, agricultorii anunță că vor organiza un miting în ziua în care politica fiscală pentru 2027 va fi supusă votului în lectura a doua, estimată pentru 24 sau 25 septembrie.

Asociația avertizează că, ulterior, protestele ar putea continua cu participarea tractoarelor și a altor utilaje agricole.

Reacția Guvernului

În reacție, responsabilii de la Guvern au comunicat că decizia finală ține de procesul legislativ și fracțiunile parlamentare.

„În acest context, la moment Guvernul nu va face comentarii”, au menționat aceștia.

Politica fiscală pentru 2027, aprobată de Guvern

Reforma fiscală, în varianta propusă de Guvernul Tofan, a primit votul Guvernului pe 8 septembrie. Pentru a aproba documentul, miniștrii s-au întrunit într-o ședință specială. Chiar și așa, proiectul urmează să treacă și de votul deputaților. Pe ultima sută de metri, în proiect au fost introduse ultimele modificări.

Prin această reformă, executivul vrea să acumuleze venituri suplimentare la buget de aproximativ 5 miliarde de lei. Banii sunt necesari pentru a demara reforma salarizării, amânată pentru 1 ianuarie, din lipsă de bani.

La capitolul TVA, Guvernul majorează taxele de la 8 la 12 la sută pentru produsele agricole, HoReCa, cazarea și turismul.

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