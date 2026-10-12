Asociația Forța Fermierilor cere prelungirea mecanismului de licențiere a importurilor de cereale și oleaginoase cel puțin până la 31 decembrie 2026. Reprezentanții organizației avertizează că eliminarea restricțiilor după 31 octombrie ar putea duce la scăderea prețurilor pe piața internă, în detrimentul agricultorilor moldoveni. Contactați de PRO TV, responsabilii de la ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare ne-au comunicat că sunt la curent cu îngrijorările producătorilor agricoli privind evoluția prețurilor, însă subliniază că orice măsură de protejare a agricultorilor autohtoni trebuie să fie justificată și proporțională.

Potrivit asociației, blocajele exporturilor prin portul Odesa continuă, iar atacurile rusești afectează și transportul mărfurilor prin porturile ucrainene de la Dunăre. În același timp, traficul de transport marfă este aglomerat în zona Giurgiulești–Reni–Galați, unde cozile de mașini, inclusiv ale camioanelor ucrainene cu cereale, ajung la 7–8 kilometri.

Ucraina ar avea nevoie de cel jumătate de an pentru a exporta recolta de cereale și floarea-soarelui

Cele mai optimiste estimări arată că Ucraina ar avea nevoie de cel puțin șase luni pentru a exporta recolta de cereale și floarea-soarelui pe rute alternative, cu condiția să transporte lunar între 4,5 și 5 milioane de tone, susține organizația. Între timp, recoltarea florii-soarelui nu s-a încheiat, iar cea a porumbului abia a început.

Asociația afirmă că dificultățile de export din Ucraina au dus la scăderea prețurilor de achiziție pentru cereale și oleaginoase. Astfel, floarea-soarelui s-ar cumpăra în țara vecină cu aproximativ 1,5 lei mai ieftin decât în Republica Moldova, iar prețurile la grâu și porumb ar fi cu circa 0,8 lei mai mici.

Reprezentanții asociației amintesc și de situația din 2023, când, potrivit lor, importurile din Ucraina au pus presiune asupra prețurilor, iar agricultorii moldoveni au fost nevoiți să-și vândă producția sub costul de producție.

Reacția MAIA

Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare anunță că solicitarea Asociației Forța Fermierilor de a prelungi licențierea importurilor de cereale și oleaginoase trebuie analizată în baza argumentelor economice și a datelor actualizate din sector.

Reprezentanții ministerului afirmă că sunt la curent cu îngrijorările producătorilor agricoli privind evoluția prețurilor, însă subliniază că orice măsură de protejare a agricultorilor autohtoni trebuie să fie justificată și proporțională.

„Ne interesează protejarea competitivității agricultorilor autohtoni, dar orice măsură trebuie să fie justificată, proporțională și compatibilă cu angajamentele comerciale ale Republicii Moldova”, a declarat MAIA pentru PRO TV.

Ce spune ministrul Agriculturii

Pe 8 septembrie, ministrul Agriculturii, Eugen Osmochescu, a comentat nemulțumirile agricultorilor privind avizul care a scurtat termenul de licențiere a cerealelor din Ucraina. Oficialul nu a precizat clar dacă există posibilitatea prelungirii acestui termen, subliniind însă că, pentru a lua o asemenea decizie, este necesară prezentarea unor argumente economico-financiare.

Legea privind licențierea provizorie a cerealelor și oleaginoaselor din Ucraina, votată la Parlament

Legea privind licențierea provizorie a cerealelor și oleaginoaselor din Ucraina a fost votată cu scandal la 4 septembrie. Deputații din opoziție au fost nemulțumiți că termenul a fost redus până la 31 octombrie, fără posibilitatea de prelungire. Proiectul a fost votat doar de cei de la PAS. Nici măcar autorul – deputat al Partidului Nostru - nu l-a susținut.

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Forța fermierilor a cerut introducerea licențierii

După ce legea a fost votată de PAS, asociația Forța fermierilor, care a cerut introducerea licențierii, a declarat că termenul e prea scurt. Licențierea importurilor de cereale din Ucraina a fost introdusă pentru a preveni intrarea pe piața moldovenească a produselor la prețuri foarte mici. În același timp, Moldova a facilitat tranzitul cerealelor ucrainene către alte piețe prin reducerea cu 50% a tarifelor pentru astfel de transporturi.