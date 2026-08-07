Asociația Forța Fermierilor respinge propunerea ministerului Finanțelor privind majorarea cotei TVA de la 8% la 12% pentru cereale și oleaginoase. Într-o postare pe Facebook, directorul executiv al Asociației, Alexandr Slusari, a declarat că agricultorii nu acceptă această inițiativă și vor lupta pentru menținerea cotei reduse de 8%. Totodată, el a solicitat convocarea de urgență a unei întrevederi cu ministrul Finanțelor, la care să participe și președintele Comisiei parlamentare pentru agricultură și industrie alimentară. Am solicitat o reacție din partea ministerului Finanțelor, însă, până la această oră, instituția nu a oferit un răspuns.

În solicitarea adresată public, Asociația Producătorilor și Procesatorilor de Culturi Cerealiere și Oleaginoase Forța Fermierilor menționează despre o situație gravă din sectorul agricol din ultimele 5 luni printre care: creșterea prețului la motorină, majorarea costurilor la fertilizante, dar și prăbușirea prețului la rapiță, etc.

De asemenea, potrivit Asociației, calamitățile naturale din ultimele 5 ani au dus circă 25 % din fermierii micro, mici și mijlocii în starea de insolvență de jure sau de facto, iar restul în marea majoritate nu dispun de resurse de investiții și cu greu supraviețuiesc, având datorii enorme față de bănci, organizațiile de micro finanțare și furnizori de inputuri.

Forța Fermierilor: Majorarea TVA cu 50% - „ultima picătură”

Agricultorii susțin că majorarea TVA cu 50% poate fi „ultima picătură”, care ar provoca faliment masiv al fermierilor micro, mici și mijlocii sau/și extinderea economiei tenebre în ramura.

„Calcule, care au efectuat agricultorii din diferite raioane, arată că în urma majorării TVA la 12 % povara fiscală crește cu circa 500 lei per hectar sau cu aproximativ 0,75 mlrd. lei per sector al cerealelor și oleaginoaselor”, spun agricultorii.

Totodată, asociația califică această abordare ca una discriminatorie față de producătorii de cereale și oleaginoase în raport cu alți agricultori din domeniul vegetal.

„Absolut nu este clar și nu este justificat de ce materia primă – baza pentru securitatea alimentară, fără care nu este posibil de produs pâine, mămăligă, ulei, carne și alte produse alimentare importante, este taxată cu 50 % mai mult față de alte produse agricole”, se arată în comunicat.

Vor lupta pentru menținerea cotei TVA 8% și solicită de urgență întâlnire cu autoritățile

Fermierii anunță că vor lupta pentru menținerea cotei TVA 8% cu toate metodele legale posibile. În acest context, Consiliul asociației Forța Fermierilor cere întâlnirea de urgență cu ministrul finanțelor, la care să participe președintele comisiei parlamentare pentru agricultură și industrie alimentară, precum și un secretar de stat din ministerul agriculturii și industriei alimentare, care asigură interimatul la minister.

Ieri, premierul a anuntat despre această creștere la TVA în prezentarea politicii fiscale pentru anul 2027

Citeste si : Politica fiscală 2027: Guvernul propune scutire personală de 40.000 de lei, taxe mai mari pentru vicii și modificări la TVA. Explicațiile lui Vasile Tofan - VIDEO

Fermierii au cerut întâlnire și cu premierul Vasile Tofan

Acum două zile, fermierii au cerut întâlnire cu Vasile Tofan, avertizând că sectorul cerealelor și oleaginoaselor traversează o criză profundă. Agricultorii spun că majorarea costurilor la motorină și fertilizanți, lipsa subvențiilor și scăderea prețurilor la cereale le pun în pericol activitatea, în special pe cea a fermierilor mici și mijlocii.

Citeste si : Fermierii cer o întâlnire urgentă cu premierul Vasile Tofan: „Sectorul cerealelor este în criză”