Forța Fermierilor cere transparență și explicații pe subiectul tranzitului producției agricole din Ucraina. În acest sens, fermierii cer repetat întâlnirea cu prim-ministrul, menționând că au fost ignorați după prima solicitare. Contactați de PRO TV, reprezentanții guvernului ne-au comunicat că premierul Vasile Tofan a fost informat despre solicitările înaintate de asociațiile din sectorul agricol și propunerile sunt în curs de analiză, iar ulterior, vor fi luate deciziile necesare.

Potrivit Asociației, agricultorii vor ca producția cerealieră și oleaginoasă din țara vecină să fie cât mai rapid exportată, întrucât prim-ministrul Ucrainei ar fi menționat despre o reducere de 50% pentru transportul feroviar și că noul regim ar fi intrat în vigoare la 10 august.

Fermierii fac trimitere și la declarațiile ministrului Agriculturii și Industriei Alimentare, Vladimir Bolea, potrivit cărora sunt purtate negocieri privind acordarea unui sprijin pentru tranzitul mărfurilor pe perioade scurte.

„Nicio persoană din autoritățile abilitate din Moldova nu a explicat cum acest tranzit poate afecta exporturile producției moldovenești, ținând cont de recolta relativ bună ale culturilor de primă grupă și de faptul că în luna iulie aproape o treime din grau moldovenesc a fost exportat cu transportul feroviar”, se arată în comunicat.

Fermierii solicită repetat întâlnirea cu prim-ministru

Asociația Forța Fermierilor afirmă că, în ultimele zece zile, a avertizat în repetate rânduri despre înrăutățirea rapidă a situației de pe piața cerealelor și oleaginoaselor din Republica Moldova.

Reprezentanții organizației spun că au cerut o întâlnire de urgență cu prim-ministrul pentru a discuta despre introducerea licențierii importurilor și despre modul în care va fi organizat tranzitul cerealelor din Ucraina prin Republica Moldova. Potrivit acestora, solicitarea a rămas fără răspuns, iar decizia privind tranzitul a fost luată fără consultarea fermierilor moldoveni.

„De parcă noi nici nu mai existăm, producem, menținem locuri de muncă la sate și plătim impozite în Republica Moldova”, se arată în mesajul Asociației.

Totodată, Asociația avertizează că, dacă nu va exista un dialog cu autoritățile, își rezervă dreptul de a recurge la toate acțiunile legale pentru apărarea intereselor producătorilor autohtoni de cereale și oleaginoase.

Reacția Guvernului

Solicitat pentru o reacție, purtătorul de cuvânt al premierului a declarat că șeful Cabinetului de miniștri, Vasile Tofan, a fost informat despre solicitările organizațiilor din sectorul agricol și că acestea sunt în prezent analizate.

Dispută privind majorarea TVA în agricultură

Pe 7 august, Asociația Forța Fermierilor a cerut Guvernului să renunțe la propunerea de majorare a cotei TVA pentru cereale și oleaginoase, de la 8% la 12%. Într-o scrisoare adresată Ministerului Finanțelor și Ministerului Agriculturii, organizația a avertizat că această măsură ar putea duce la falimentul multor fermieri micro, mici și mijlocii.

La rândul lor, reprezentanții Guvernului au precizat că modificările propuse în politica fiscală vor fi discutate în cadrul consultărilor publice, unde toate părțile interesate vor putea veni cu propuneri și observații.

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