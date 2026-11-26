Situație îngrijorătoare la o grădiniță din Durlești. După cutremurul de săptămâna trecută, o încăpere care face legătura între mai multe grupe s-a deteriorat semnificativ. În timp ce directoarea interimară se teme pentru siguranța copiilor, autoritățile locale susțin că au alocat bani pentru a stabili gradul de uzură al clădirii. Între timp, unii consilieri susțin că această expertiză trebuia să fie realizată mai înainte, pentru că deja au fost alocate milioane lei pentru reparație.

Olga ROȘCA, DIRECTOR INTERIMAR AL GRĂDINIȚEI NUMĂRUL 2 DIN DURLEȘTI: „Evident, aici au fost multe fisuri, au fost multe demersuri depuse pentru a repara, dar le-am luat toate pe rând și am decis ca să facem mai întâi o reparație în grupe, iar apoi treptat în locuri mai puțin accesate. Unele fisuri erau, altele s-au evidențiat după cutremur.”

Este vorba de o încăpere ce face legătura cu mai multe grupe, dar care nu a mai fost reparată de 50 de ani. Pentru siguranța tuturor, de mai mult timp accesul pe aici a fost interzis. Directoarea se teme că un alt cutremur ar putea provoca noi deteriorări.

Olga ROȘCA, DIRECTOR INTERIMAR AL GRĂDINIȚEI NUMĂRUL 2 DIN DURLEȘTI: „M-a îngrijorat pentru că aici sunt copii și eu îmi fac griji pentru copii din instituția noastră. Nu vreau, dacă vom mai avea sau nu un alt cutremur să apară alte fisuri, să nu avem alte probleme”.

De partea cealaltă, contabilul-șef al primăriei din Durlești se arată convinsă că fisurile au fost cauzate de cutremurul de pe 18 noiembrie.

Elena MÎNDRU, CONTABIL ȘEF PRIMĂRIA DURLEȘTI: „Aici directoarea s-a adresat cu un demers că au apărut fisuri, cred că le-ați văzut, nu sunt așa de grave, ori sunt grave?”.

Pentru a vedea cât de gravă este situația, va fi dispusă o expertiză tehnică a clădiri. Pentru aceasta, consilierii locali au aprobat alocarea a 250.000 de lei. Unul dintre aceștia a declarat pentru PRO TV că expertiza trebuia să fi fost efectuată mult mai devreme, până să fie alocați banii pentru reparațiile planificate.

Oleg POPȘOI, CONSILIER PRIMĂRIA DURLEȘTI: „Noi am creat o comisie de lucru, iar marția viitoare vom merge la fața locului, vom examina, iar în paralel am alocat suma 250 de mii de lei penrtu efectuarea unei expertize tehnice. Consider că acea expertiză tehnică trebuia realizată până la începerea lucrărilor de termoizolare.”

Responsabilii de la primărie afirmă că după ce va fi emisă decizia, va fi identificat un agent economic care, la rândul său, ar urma să asigure intervențiile. Am încercat să aflăm de la Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică dacă acest caz a fost adus la cunoștință, dar nimeni nu ne-a răspuns la telefon. Anterior, instituția a recomandat administratorilor de clădiri să le verifice pentru a depista dacă au fost sau nu afectate de seism. Nu se știe nici dacă cineva a raportat astfel de cazuri.