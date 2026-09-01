Satul Floreni din raionul Anenii Noi nu poate fi supus amalgamării obligatorii, susține administrația locală, deoarece are peste 3.000 de locuitori și îndeplinește criteriul de viabilitate stabilit în cadrul reformei administrației publice locale. În aceste condiții, orice eventuală unire cu alte localități ar trebui să fie una voluntară, iar locuitorii cer ca decizia să fie luată prin referendum.

Potrivit datelor oficiale utilizate în procesul de reformă, în Floreni locuiesc 3.078 de persoane. Autoritățile locale spun că acest lucru exclude localitatea din categoria celor care ar putea fi amalgamate obligatoriu.

Pentru a-și apăra dreptul de a decide asupra viitorului satului, locuitorii au constituit un grup de inițiativă pentru organizarea unui referendum. La ședința de constituire au participat 40 de persoane cu drept de vot, peste numărul minim prevăzut de lege.

Întrebarea propusă pentru referendum este dacă locuitorii susțin amalgamarea voluntară a satului Floreni cu comuna Bubuieci, municipiul Chișinău, și satul Maximovca din raionul Anenii Noi.

Ruslan CREȚU, PRIMARUL SATULUI FLORENI: „Floreni nu se opune reformei. Noi am fost primii din țară care am propus amalgamarea voluntară, la inițiativa oamenilor. Satul nostru are peste 3 000 de locuitori și nu cade sub amalgamarea obligatorie, așa că pentru noi orice unire poate fi doar voluntară.”

Primarul spune că localnicii nu se opun reformei administrative, însă consideră că viitorul comunității trebuie decis de oamenii care locuiesc în ea.

„Cerem un singur lucru: ea să fie hotărâtă de locuitori, prin vot liber, nu în locul lor”, a declarat Ruslan Crețu.

Dosarul grupului de inițiativă a fost transmis Comisiei Electorale Centrale, care urmează să decidă asupra înregistrării acestuia. După înregistrare, inițiatorii vor trebui să colecteze semnăturile a cel puțin 10% dintre alegătorii din Floreni pentru ca procedura referendumului să poată continua.

Locuitorii propun ca referendumul să fie organizat pe 13 decembrie 2026. Aceștia subliniază că semnătura pentru susținerea inițiativei nu reprezintă un vot pentru sau împotriva amalgamării, ci doar susține dreptul comunității de a decide prin referendum.

Floreni a fost, de altfel, una dintre primele localități din Republica Moldova care a inițiat procesul de amalgamare voluntară, în 2024. Acum, locuitorii spun că vor ca orice decizie privind viitorul satului să fie luată tot prin voința comunității.