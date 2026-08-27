Republica Moldova marchează astăzi 35 de ani de la proclamarea Independenței. Ceremoniile au început de dimineață în centrul capitalei, cu depuneri de flori, intonarea imnului de stat și momente solemne. La evenimente au participat conducerea de vârf a țării, membri ai Guvernului, deputați, veterani ai războiului de pe Nistru, dar și zeci de cetățeni.

„Ziua Independenței este o sărbătoare Națională.”

„Este o zi importantă pentru Republica Moldova.”

„Pentru noi este o mândrie, o fericire.”

Ziua a început cu depuneri de flori la complexul memorial „Maica Îndurerată”. Șefa statului, miniștri, veterani ai războiului de pe Nistru, dar și simpli cetățeni au adus un omagiu celor care au luptat pentru independență.

Ulterior, participanții au mers în Piața Marii Adunări Naționale. La monumentul lui Ștefan cel Mare au fost onorate drapelul și imnul de stat, după care au urmat depunerile de flori.

Rând pe rând, oficialii și ceilalți participanți au depus flori la monumentul marelui domnitor.

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a vorbit despre sacrificiile care au făcut posibilă existența statului independent.

Maia SANDU, PREȘEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA: „Cu toții trebuie să înțelegem că lucrurile nu s-au întâmplat de la sine. Avem un stat astăzi datorită sacrificiilor multor oameni. Astăzi aducem mulțumiri tuturor cetățenilor Republicii Moldova care de-a lungul celor 35 de ani prin munca lor onestă au contribuit la dezvoltarea și consolidarea statului Republicii Moldova.”

Igor GROSU, PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI: „La mulți ani, Moldova! E o vârstă frumoasă pentru un stat tânăr. Eu vârstă la care poți să privești înapoi. Au fost lucruri complicate, dar au fost și lucruri frumoase, plăcute. Eu mă mândresc cu țara mea.”

Vasile TOFAN, PRIM-MINISTRUL REPUBLICII MOLDOVA: „Vreau să le mulțumesc tuturor moldovenilor pentru că au pus umăr la această independență pentru ca astăzi să putem gândi liber, călători liber. Pentru a fi stăpânii propriei sorți.”

Miniștrii și deputații prezenți la ceremonie au vorbit, la rândul lor, despre importanța libertății și despre responsabilitatea generațiilor de astăzi de a păstra independența Republicii Moldova.

Dorin JUNGHIETU, MINISTRUL ENERGIEI: „Moldova în 35 de ani a trecut prin multe, dar în toți acești ani a demostrat că poate să treacă cu energie.”

Gheorghe HAJDER, MINISTRUL MEDIULUI: „Eu sunt norocosul care m-am născut într-o Moldovă independentă și cel mai important este ca să simțim cât de important este și să nu ajungem să cunoaștem niciodată ceea ce înseamnă să fii condus de undeva.”

Dan PERCIUN, MINISTRUL EDUCAȚIEI: „E o încununare a unui efort de generații de a lupta pentru libertate și demnitate națională și acum ne rămâne să construim în Republica Moldova un stat puternic, un stat european.”

Radu MARIAN, DEPUTAT PAS: „Trăim într-o țară liberă, democrată unde toată lumea se poate expune și acesta este un lucru foarte important pe care noi l-am obținut.”

Ludmila ADMACIUC, DEPUTAT: „E foarte important ca tânăra generație să conștientizeze prin ce au trecut părinții, buneii noștri, străbuneii noștri și să stea la veghea acestei libertăți.”

Flori la momentul lui Ștefan cel Mare au depus și membri ai Paridului Nostru în frunte cu deputatul Renato Usatâi, dar și reprezentanții Primăriei Chișinău. Ceremoniile din centrul capitalei au deschis astfel seria evenimentelor organizate astăzi cu ocazia împlinirii a 35 de ani de la proclamarea Independenței Republicii Moldova.