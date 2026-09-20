Un flux redus de alegători este înregistrat, duminică, la secția de votare deschisă în incinta Ambasadei Federației Ruse de la Chișinău, singura secție autorizată pe teritoriul Republicii Moldova pentru alegerile în Duma de Stat a Rusiei.

Din imaginile surprinse de echipa PRO TV se observă puțin peste zece persoane care așteaptă la coadă pentru a-și exercita dreptul de vot. Nu s-a format, deocamdată, o aglomerație în fața Ambasadei.

Situație diferită față de scrutinul prezidențial din 2024

Atmosfera este diferită față de alegerile prezidențiale din Federația Rusă din 2024, când la Ambasada Rusiei din Chișinău s-a înregistrat un flux mai mare de alegători și s-au format cozi în fața secției de votare.

Pentru scrutinul parlamentar din acest an, autoritățile de la Chișinău au coordonat cu partea rusă deschiderea unei singure secții de votare, în incinta misiunii diplomatice. Rusia a decis însă să deschidă secții și în regiunea transnistreană, demers contestat de autoritățile moldovene.

Ultima zi de vot

Alegerile pentru Duma de Stat se desfășoară în perioada 18–20 septembrie, iar duminică este ultima zi în care cetățenii ruși își pot exercita dreptul de vot.