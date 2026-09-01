Călătorii care intenționează să intre în Republica Moldova prin postul vamal de frontieră Lipcani–Rădăuți Prut sunt atenționați că, la această oră, se înregistrează un flux sporit de persoane și automobile. Sensul de intrare în țară este aglomerat, iar autoritățile lucrează la capacitate maximă pentru fluidizarea traficului.

Serviciul Vamal și Poliția de Frontieră anunță că au fost mobilizate echipe pentru gestionarea fluxului și fluidizarea circulației. Activitatea în punctul de trecere se desfășoară la capacitate maximă, însă aglomerația se menține.

Călătorii, îndemnați să aleagă Costești–Stânca

Pentru a evita timpii mari de așteptare, autoritățile recomandă participanților la traficul transfrontalier să aleagă, dacă traseul le permite, PVFI Costești–Stânca.