Numărul persoanelor afectate în focarul de toxiinfecție alimentară izbucnit după mai multe evenimente organizate, în perioada 22–26 iunie, la un hotel din Chișinău, a ajuns la 59. Dintre acestea, 20 au fost internate, iar opt sunt în continuare în spital.

Până acum, analizele de laborator au confirmat prezența bacteriei Salmonella la 13 persoane. Ancheta epidemiologică este în desfășurare, iar specialiștii ANSP și ANSA încearcă să stabilească sursa contaminării. Potrivit ANSP, probele prelevate de la angajații care au preparat și servit mâncarea au ieșit negative.

În schimb, probele din alimente și celelalte teste sunt încă analizate. Anterior, Ministerul de Externe a anunțat că mai mulți angajați ai instituției au avut simptome de intoxicație și au solicitat îngrijiri medicale după ce au participat la o recepție organizată la hotel.