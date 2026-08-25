E forfotă mare în căminele studențești din Chișinău, înainte de începerea noului an de studii. Unii studenți fac ordine și își aranjează lucrurile, iar alții au venit însoțiți de părinți, cu pensule și var, pentru mici reparații. Chiar dacă nu toate camerele sunt pregătite să-i primească în cele mai bune condiții, pentru mulți studenți cazarea la cămin rămâne o variantă mult mai accesibilă decât chiria.

„Noptierele sunt bunișoare, nu-s așa ca să se țină într-un picior, cum este o vorbă. E normal, este chip de trăit, numai să vrea să învețe.”

„Dulapurile sunt îngrijite, deja trebuie de șters praful și de aranjat hăinuțele și de pregătit de școală.”

De dimineață, la căminele Centrului de Excelență în Transporturi a fost forfotă mare. Zeci de elevi au venit împreună cu părinții pentru a-și lua camerele în primire și a se pregăti pentru noul an de studii.

„E destul de îngrijit, sper ca și ei să o îngrijească, să fie disciplinați curați să păstreze curățenia și să se împace între ei”.

Nu toate camerele sunt însă pregătite să-i primească pe noii locatari. În unele este nevoie de mici reparații, spun părinții, care au venit pregătiți cu perii și var

„-O să faceți ceva reparație cosmetică?

-Da, oleacă.

-Ce anume o să faceți?

-Oleacă o să dăm cu var, de vopsit un pic, așa câte oleacă trebuie”.

„E foarte bună. Merge, comparativ cum e în alte părți, aici e bine.

-O să faceți ceva schimbări

-O să vedem. Tapetele, poate o să ne consultăm și o să aducem totul la condiții”.

Iar în unele camere, lucrările au început deja. Tinerii spun că vor să-și amenajeze singuri spațiul, pentru a avea condiții mai confortabile.

„-Curățim camera, vopsim, cam asta.

-Dar cum vi se pare camera voastră?

-Nu e chiar bună, dar ne descurcăm

-Vă faceți voi condiții?

-Da.”

„Ne străduim să îmbunătățim, dar suntem mulțumiți că în comparație cu costurile care sunt prin Chișinău e foarte convenabil aș zice, e practic degeaba, așa că o mică investiție pentru copiii noștri nu încurcă.”

Dacă părinții privesc situația mai optimist, elevii sunt ceva mai rezervați. Unii spun că vor avea nevoie de timp și de câteva schimbări până când camera va putea fi numită „acasă”.

„-Nu-ți place?

-Nu prea

-Dar ce anume nu-ți place?

-Trebuie de făcut un pic de reparație și mai apoi o să fie ok.”

În total, la căminul Centrului de Excelență în Transporturi vor fi cazați peste 600 de elevi. Prețul diferă în funcție de nivelul de studii și ajunge, pentru un semestru, de la 900 până la 2400 de lei.

Aliona MOROI, DIRECTOR ADJUNCT PE INSTRUIRE ȘI EDUCAȚIE: „Noi nu avem aparte să spunem că avem condiții mai bune pentru cei de la nivelul 4 sau condiții mai rele de cei de la nivelul 3”.

De pe întâi septembrie toți studenții vor reveni la ore, până atunci aceștia își vor aduce lucrurile personale și își vor pregăti camerele de cămin.