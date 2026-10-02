Standurile sunt aproape gata, vinul a ajuns, iar în Piața Marii Adunări Naționale forfota este în toi. Zeci de producători și muncitori pun la punct ultimele detalii înainte de deschiderea Zilei Naționale a Vinului, care va aduna în acest weekend producători și iubitori de vin din întreaga țară. Tot astăzi, traficul rutier în centrul capitalei va fi sistat și va rămâne restricționat până luni, la ora 5:00.

Dina MUNTEANU, REPORTER PRO TV: „Aici, în Piața Marii Adunări Naționale, pregătirile sunt în toi pentru Ziua Națională a Vinului. Zeci de oameni muncesc pentru ca totul să fie gata până la deschiderea evenimentului. Se amenajează standurile, scena , iar producătorii își pregătesc deja vinurile și produsele pe care le vor prezenta vizitatorilor în acest weekend.”

„A rămas să aducem vinul de la Căușeni, să le aranjăm la loc și deja să vină oaspeții.”

„Încă o oră jumătate și facem totul. Facem ca să fie frumos.”

Standurile sunt pregătite până în cele mai mici detalii. Unii producători au apelat inclusiv la decoratori, care încearcă să păstreze atmosfera de toamnă.

„Noi avem nuanțe de verde, bordo și violet de toamnă. Ne străduim să păstrăm nuanțele toamnei. Iată așa, ne străduim să păstrăm cromatica de toamnă.”

Iar producătorii spun că nu vin cu mâna goală. Vizitatorii vor putea descoperi atât produse cunoscute, cât și noutăți pregătite special pentru eveniment.

Sergiu PANUȘ, PRODUCĂTOR: „Foarte bine se desfășoare pregătirile. E o sărbătoare, pentru noi e un eveniment mai deosebit până când totul merge la nivel. Venim cu produse noi, cu oferte noi pe piață și sperăm că va fi pe placul consumatorului.”

Și artiștii care vor urca pe scenă au venit astăzi la repetiții.

Sărbătoarea începe mâine, la ora 12:00. Pe parcursul zilei, vizitatorii vor putea participa la masterclass-uri despre vin, activități în „Curtea Țărănească” și tururi ghidate. Unul dintre momentele centrale va fi la ora 13:00, când organizatorii vor încerca să stabilească un record Guinness pentru cea mai mare viță-de-vie umană din lume. Pe scena din Piața Marii Adunări Naționale vor urca, printre alții, Maria Iliuț și Ansamblul „Crenguță de Iederă”, Lidia Isac și Satoshi.

„Transmitem energie suntem trupa E Kartier și pe data de patru octombrie vă așteptăm în Piața Marii Adunări Naționale.”

Sărbătoarea continuă și duminică, când va fi decernat „Polobocul de Aur”, iar pe scenă vor urca Formația Cuibul, Zdob și Zdub și DJ Fox. În total, la eveniment vor participa 114 vinării, dintre care 49 sunt mici producători. Organizatorii estimează aproximativ 200 de mii de vizitatori în cele două zile. Între timp, circulația în centrul capitalei va fi restricționată de astăzi până luni, la ora 5:00.