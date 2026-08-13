Asociația „Forța Fermierilor” cere Guvernului explicații privind reducerea cu 50 la sută a tarifelor pentru transportul feroviar al mărfurilor ucrainene aflate în tranzit prin Republica Moldova. Agricultorii se tem că măsura ar putea afecta exporturile moldovenești și spun că au aflat despre aceasta din anunțul premierului ucrainean. Ministerul Infrastructurii susține că mărfurile ucrainene vor traversa Moldova fără a afecta exporturile autohtone.

Potrivit asociației „Forța Fermierilor” reducerea cu 50 la sută a tarifelor ar provoca un tranzit mai intens al mărfurilor ucrainene și ar putea suprasolicita infrastructura feroviară.

Alexandru SLUSARI, PREȘEDINTELE ASOCIAȚIEI „FORȚA FERMIERILOR”: „Această reducere denotă faptul că se planifică un tranzit masiv al volumelor mari din august până la sfârșitul de an, de pe teritoriul Ucrainei prin Moldova. Și asta, posibil, o să ne afecteze, așa cum a fost în 2022-2023, în ceea ce ține de infrastructură. Adică toată calea ferată va lucra pentru tranzit. Și noi nu vom avea posibilitate să exportăm marfa noastră. Toată infrastructura o să fie supraîncărcată. Și după calea ferată, ce mai probabil urmează și camioane.”

Fermierii susțin tranzitarea rapidă a cerealelor ucrainene, dar consideră că o astfel de decizie trebuia discutată în prealabil cu agricultorii și exportatorii moldoveni. De cealaltă parte, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale susține că mărfurile ucrainene vor traversa Republica Moldova fără a afecta exporturile autohtone, întrucât acestea nu vor intra pe piața locală și vor rămâne sub supraveghere vamală până la destinația finală.

Autoritățile precizează că reducerea de 50% este o ofertă comercială pentru atragerea unor volume suplimentare de tranzit și nu va modifica tarifele pentru exportatorii moldoveni. Ucraina planifică să transporte, în anul agricol 2026, până la 6 milioane de tone de mărfuri pe diferite rute regionale, iar Moldova își propune să atragă aproximativ 10% din acest volum.

Chiar și cu reducerea oferită, tranzitul ar putea genera venituri de câteva milioane de euro pentru Calea Ferată din Moldova. Noul regim se aplică din 10 august până la sfârșitul anului 2026. Ministerul spune că va monitoriza situația și va interveni dacă transporturile ucrainene vor provoca întârzieri sau dificultăți pentru exportatorii moldoveni.