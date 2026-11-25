Un fost agent de pază a fost condamnat penal după ce a distribuit, fără acordul fostei iubite, un video intim cu aceasta pe două canale de Telegram. Bărbatul a fost amendat cu 35.000 de lei și obligat să achite victimei despăgubiri morale în valoare de 70.000 de lei.

Potrivit materialelor dosarului, imaginile au fost publicate în 2024 pe canalele de Telegram „Car Vertical” și „Divorțuri”, unul dintre acestea având aproximativ 45.000 de membri. Odată cu videoclipul, au fost distribuite și date care permiteau identificarea victimei, inclusiv linkul către contul său de Instagram.

Ar fi creat un cont fals pe Facebook al femeii

Mai mult, potrivit declarațiilor victimei, fostul partener ar fi creat și un cont fals pe Facebook, unde a răspândit informații potrivit cărora femeia ar presta servicii de escortă și ar avea un cont pe platforma OnlyFans.

Potrivit sentinței, aceasta a contractat servicii de pază, și-a luat concediu și a plecat pentru o perioadă din Republica Moldova, de teamă pentru siguranța sa. Ulterior, a revenit și a sesizat autoritățile.

Cazul a fost investigat de procurorii PCCOCS și ofițerii Poliției de Frontieră. Între timp, unul dintre canalele de Telegram pe care au fost publicate imaginile a fost închis.

Urmărirea penală continuă în privința co-administratorului canalului de Telegram și a altor nouă persoane vizate în dosar. Instanța urmează să examineze și aceste episoade.