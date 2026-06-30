Un fost judecător de la Curtea de Apel Bălți și membrii de familie ai acestuia au ajuns în vizorul Autorității Naționale de Integritate, după ce inspectorii au constatat o diferență de aproape 400 de mii de lei între averea dobândită și veniturile obținute.

Potrivit ANI, analiza a vizat perioada anilor 2021, 2022 și 2023, iar în urma verificărilor s-a stabilit existența unei averi cu caracter nejustificat în sumă totală de 398 mii 353 lei.

Confiscarea averii nejustificate

Autoritatea va transmite cauza în instanța de judecată spre examinare în vederea dispunerii confiscării averii nejustificate în mărimea diferenței substanțiale constatate.

Interdicția de a ocupa funcții publice

Totodată, ANI precizează că, după rămânerea definitivă a actului, persoana vizată va fi decăzută din dreptul de a ocupa anumite funcții publice pentru o perioadă de trei ani.

„După rămânerea definitivă a Actului de constatare, persoana supusă controlului va fi decăzută din dreptul de a exercita orice funcție menționată la art. 3 alin. (1) din Legea 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, pentru o perioadă de 3 ani, fiind înscrisă în Registrul de stat al persoanelor care au interdicție de a ocupa funcții prevăzute de această lege”, se arată în comunicat.

Persoana vizată are dreptul de a contesta actul de constatare, care la moment nu este definitiv.