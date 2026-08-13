Fostul viceministru polonez al Justiției, Marcin Romanowski, căutat de autoritățile de la Varșovia într-un dosar penal, s-ar afla la Tiraspol, în regiunea transnistreană. Informația a fost publicată de postul polonez RMF FM, care citează surse neoficiale. Autoritățile de la Chișinău nu confirmă, deocamdată, că oficialul se află pe teritoriul Republicii Moldova, însă menționează că verifică informația.

Potrivit jurnaliștilor polonezi, Romanowski ar fi transmis de la o adresă din Tiraspol o solicitare către Tribunalul Districtual din Varșovia. Fostul oficial ar fi cerut emiterea unei așa-numite „scrisori de protecție”, document prin care titularul beneficiază de imunitate personală în anumite condiții. Cererea ar fi fost semnată personal de Romanowski și înregistrată la instanță săptămâna trecută.

În document, politicianul din partidul Lege și Justiție ar fi indicat drept adresă Tiraspolul. Romanowski s-ar fi angajat să se prezinte personal în fața instanței, cu condiția ca acesta să fie eliberat din detenție.

Romanowski este căutat în Polonia

Marcin Romanowski este una dintre persoanele vizate în ancheta privind scandalul legat de Fondul pentru Justiție. Procurorii polonezi îl suspectează, între altele, de participarea la un grup criminal organizat și de manipularea unor proceduri de achiziții și concursuri finanțate din fondurile instituției.

Deoarece autoritățile poloneze nu au reușit să stabilească locul în care se află, pe numele fostului oficial a fost emis un mandat european de arestare, iar ulterior și un mandat de arestare.

A primit azil în Ungaria, apoi i-ar fi fost retras statutul

Romanowski a părăsit Polonia și s-a refugiat în străinătate. Inițial, acesta s-a aflat în Ungaria, unde, în decembrie 2024, a fost anunțat că a primit azil politic. La începutul lunii iulie 2026, presa poloneză a relatat că autoritățile ungare i-ar fi revocat statutul de refugiat și i-ar fi invalidat documentele de călătorie.

Ulterior, au apărut informații neoficiale despre faptul că fostul oficial polonez s-ar afla în diferite țări. Acum, presa din Polonia indică regiunea transnistreană drept posibil loc în care acesta s-ar ascunde.

Poliția din Moldova verifică dacă Romanowski se află în țară

Autoritățile de la Chișinău nu confirmă, deocamdată, că Marcin Romanowski se află pe teritoriul Republicii Moldova.

Inspectoratul General al Poliției precizează că, în urma verificărilor preliminare, bărbatul nu ar fi intrat în Republica Moldova prin punctele de trecere a frontierei de stat controlate de autoritățile constituționale.

Totodată, autoritățile moldovene întreprind verificări suplimentare pentru a stabili cu certitudine dacă acesta se află pe teritoriul țării, inclusiv în regiunea transnistreană.

IGP mai precizează că menține contactul permanent cu instituțiile de resort din Polonia pentru elucidarea cazului.