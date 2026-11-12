Fostul ministru al Culturii, Cristian Jardan a fost numit secretar de stat al Ministerului Educației și Cercetării, responsabil de domeniul tineretului și sportului. Decizia a fost aprobată de Guvern în ședința de astăzi, iar acesta își va începe activitatea din 13 noiembrie.

Propunerea a fost înaintată de ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun. Acesta a declarat că Jardan are experiență administrativă, inclusiv guvernamentală, și pasiune pentru domeniul sportiv.

Printre prioritățile noului secretar de stat se numără pregătirea pentru Jocurile Olimpice din 2028, modernizarea sistemului de școli sportive și creșterea investițiilor în infrastructura sportivă din țară.

Cine este Cristian Jardan

Cristian Jardan a fost ministru al Culturii în Guvernul condus de Alexandru Munteanu, funcție pe care a ocupat-o din noiembrie 2025 până în iulie 2026. Anterior, în perioada februarie 2023 – octombrie 2025, a fost consilier pentru comunicare al premierului Dorin Recean.

Postul a rămas vacant după plecarea lui Gurin

Cristian Jardan preia funcția după plecarea lui Sergiu Gurin, eliberat din postul de secretar de stat pe 15 octombrie 2026, după patru ani de activitate. La acel moment, ministrul Dan Perciun a declarat că Gurin pleacă pentru o nouă provocare profesională.

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