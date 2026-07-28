Fostul ministru al Finanțelor, Andrian Gavriliță, revine în echipa Guvernului, la doar câteva săptămâni după schimbarea Executivului. Acesta a fost numit consilier principal în cabinetul prim-ministrului Vasile Tofan, potrivit informațiilor publicate pe site-ul Guvernului.

Andrian Gavriliță a condus Ministerul Finanțelor începând cu luna noiembrie 2025, în Guvernul condus de Alexandru Munteanu. Mandatul său s-a încheiat odată cu demisia Cabinetului Munteanu, anunțată la începutul lunii iulie.

Deși nu s-a regăsit în componența noului Guvern condus de Vasile Tofan, Gavriliță își continuă activitatea în cadrul Executivului, ocupând funcția de consilier principal în cabinetul premierului.

Va activa în cabinetul premierului Vasile Tofan

Potrivit informațiilor publicate pe site-ul Guvernului, Andrian Gavriliță face parte din cabinetul prim-ministrului Vasile Tofan, structură coordonată de Carolina Bogatiuc.

Numirea sa vine în contextul reorganizării echipei guvernamentale după învestirea noului Cabinet.

Ministerul Finanțelor este condus acum de Victoria Belous

În actualul Guvern, portofoliul Finanțelor este deținut de Victoria Belous, fostă deputatul PAS, care a preluat funcția după învestirea Executivului condus de Vasile Tofan.

Astfel, deși nu mai ocupă funcția de ministru, Andrian Gavriliță rămâne în cadrul Guvernului, urmând să contribuie la activitatea Executivului din poziția de consilier principal al premierului.