Fragmente ale unei drone au fost depistate astăzi, 24 septembrie, în apropierea frontierei cu Ucraina, în raionul Briceni. Potrivit Poliției de Frontieră, resturile au fost găsite de o patrulă, la aproximativ 1.700 de metri de linia frontierei de stat, în interiorul Republicii Moldova.

Fragmentele au fost observate în jurul orei 16:50, în timp ce patrula din cadrul SPF Briceni se afla în misiune de supraveghere a frontierei de stat.

Imediat după depistare, zona a fost delimitată, iar la fața locului au fost solicitate serviciile specializate.

Subdiviziunile specializate se deplasează spre locul incidentului și urmează să întreprindă toate măsurile necesare pentru securizarea zonei și stabilirea împrejurărilor în care au fost găsite fragmentele.

Poliția de Frontieră precizează că monitorizează în continuare situația, împreună cu celelalte autorități, și menține legătura cu autoritățile competente din Ucraina.

Recomandările Poliției de Frontieră

Autoritățile îi îndeamnă pe cetățenii care aud zgomote specifice dronelor sau explozii să își păstreze calmul și să se adăpostească într-un spațiu sigur, în interiorul locuințelor.

Oamenii sunt rugați să urmărească exclusiv informațiile transmise de autorități și să nu se apropie de eventuale resturi ale unor aparate de zbor, muniții sau alte obiecte necunoscute.

În cazul în care observă astfel de obiecte, cetățenii trebuie să anunțe imediat autoritățile prin Serviciul 112.

Fragmente/ Poliția

Fragmente/ Poliția

Explozie în apropiere de Cernița, raionul Florești

Potrivit poliției, în jurul orei 07:45, un locuitor din satul Vadul Rașcov, raionul Șoldănești, a semnalat zgomote puternice, similare unor explozii. Preliminar, zgomotele ar fi provenit din zona Camenca, în regiunea transnistreană.

Ulterior, Poliția a recepționat o altă sesizare privind o explozie în apropierea localității Cernița, raionul Florești.

În prezent, polițiștii, împreună cu reprezentanții celorlalte instituții abilitate, desfășoară verificări în teren pentru localizarea eventualelor obiecte.

Patru drone au survolat spațiul aerian al țării

În această dimineață, spațiul aerian al Republicii Moldova a fost survolat de patru drone. Potrivit ministerului Apărării, primul obiect a fost detectat la ora 05:21, de o patrulă a Poliției de Frontieră. Acesta se deplasa din direcția localității Velîkoe Coșnița, regiunea Vinița, Ucraina, spre localitatea Vasilcău, raionul Soroca, după care a părăsit spațiul aerian național.

Un alt aparat de zbor fără pilot a pătruns în spațiul aerian al Republicii Moldova la ora 06:14, din direcția localității Chelimenți, regiunea Cernăuți, Ucraina. Drona a traversat frontiera în direcția localității Larga, raionul Briceni, iar la 06:16 a părăsit spațiul aerian al țării, revenind spre Ucraina.

Ulterior, la ora 06:35, un alt obiect a traversat spațiul aerian național din direcția localității Pridnistreanske, regiunea Vinița, în direcția localității Volovița, raionul Soroca. La 06:45, acesta a fost observat de cetățeni, deplasându-se pe direcția Gura Căinarului – Lunga – Băhrinești – Gura Camencii, raionul Florești.

Spațiul aerian - închis temporar

Din motive de securitate, autoritățile au decis închiderea temporară a spațiului aerian din zona de nord a Republicii Moldova.

Situația a continuat să fie monitorizată. La 06:58, Serviciul Operații Aeriene a raportat o altă dronă, care a survolat spațiul aerian din direcția localității Kodîma, regiunea Vinița, Ucraina, spre localitatea Socola, în direcția segmentului transnistrean al Republicii Moldova.

La 07:11, obiectul a dispărut de pe sistemele de monitorizare în apropierea localității Cunicea, raionul Camenca.

Spațiul aerian din zona de nord a Republicii Moldova a fost redeschis la ora 07:46.

Serviciul Operații Aeriene continuă monitorizarea spațiului aerian național, în coordonare cu autoritățile competente și partenerii externi.

Nu este primul incident de acest fel

De la începutul războiului din Ucraina, spațiul aerian al Republicii Moldova a fost încălcat în repetate rânduri, iar fragmente de drone și rachete au fost descoperite pe teritoriul țării. Chișinăul a condamnat incidentele, în timp ce Moscova a respins acuzațiile.