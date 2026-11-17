Fragmentele unui aparat de zbor neidentificat au fost descoperite în seara zilei de 17 noiembrie, în apropiere de localitatea Naslavcea, raionul Ocnița, la doar 50 de metri de linia frontierei de stat cu Ucraina. Poliția de Frontieră a fost alertată de autoritățile ucrainene despre posibila cădere a aparatului pe teritoriul Republicii Moldova, iar o patrulă a pornit imediat în căutarea acestuia.

Potrivit informațiilor prezentate de Poliția de Frontieră, instituția a fost informată în jurul orei 18:20 de către autoritățile ucrainene despre posibila cădere a unui aparat de zbor neidentificat pe teritoriul Republicii Moldova, pe direcția Leadovo – Sokireanî, Ucraina.

În urma sesizării, angajații Sectorului Poliției de Frontieră Ocnița au inițiat acțiuni de verificare și căutare în zona de responsabilitate.

Fragmentele, găsite la 50 de metri de linia frontierei

În jurul orei 19:28, pe direcția Naslavcea (Republica Moldova) – Kozlov (Ucraina), patrula Poliției de Frontieră a descoperit fragmente ale unui aparat de zbor. Acestea se aflau la aproximativ 50 de metri de linia frontierei de stat.

Zona a fost imediat delimitată, iar la fața locului au fost solicitate serviciile specializate, care urmează să întreprindă măsurile necesare și să stabilească toate circumstanțele incidentului.

Poliția de Frontieră anunță că monitorizează permanent situația, în colaborare cu celelalte autorități ale statului, și menține legătura cu instituțiile competente din Ucraina.

Recomandările autorităților pentru populație

În contextul incidentelor din ultimele ore, cetățenii care aud zgomote specifice dronelor sau explozii sunt îndemnați să-și păstreze calmul, să se adăpostească într-un loc sigur, în interiorul locuințelor, și să urmărească doar informațiile transmise de autorități.

Totodată, oamenii sunt avertizați să nu se apropie de eventuale resturi ale aparatelor de zbor, muniții sau alte obiecte necunoscute și să nu le atingă. Orice asemenea descoperire trebuie anunțată imediat la Serviciul 112.

O zi cu alerte aeriene și incidente în mai multe regiuni ale țării

Survolarea spațiului aerian al Republicii Moldova nu s-a limitat la cele două drone semnalate inițial de autorități. În după-amiaza zilei de 17 noiembrie, sistemele de monitorizare au raportat șapte zboruri neautorizate, iar Poliția a primit mai multe sesizări despre explozii, bubuituri puternice și posibile căderi de aparate de zbor.

Potrivit informațiilor preliminare, cinci drone au avut impact la sol în apropierea localităților Cheltuitori, Pohorniceni, Pogrebeni, Cuhureștii de Jos și Băxani. Un posibil al șaselea impact a fost semnalat în raionul Ocnița, iar un alt aparat a dispărut de pe sistemele de monitorizare în apropierea orașului Leova, în direcția frontierei de stat.

Șase puncte de trecere a frontierei, închise temporar

Pe fondul alertelor de securitate, activitatea punctelor de trecere Ocnița, Otaci, Unguri, Briceni, Grimăncăuți și Clocușna a fost sistată temporar. Poliția de Frontieră a anunțat însă, la ora 19:15, reluarea activității în toate cele șase puncte, în regim obișnuit.

Reacții la nivel înalt și apeluri pentru investiții în apărare

Incidentele au provocat reacții din partea conducerii țării. Președintele Maia Sandu a condamnat survolarea spațiului aerian național, iar președintele Parlamentului, Igor Grosu, a acuzat Rusia că nu respectă suveranitatea Republicii Moldova.

Premierul Vasile Tofan și președintele parlamentului, Igor Grosu, a insistat asupra necesității investițiilor în apărare, afirmând că situația este foarte serioasă și că țara trebuie să-și consolideze capacitățile de protecție.

Centrul Operații Aeriene continuă monitorizarea spațiului aerian, în coordonare cu instituțiile competente și partenerii.

Autoritățile îndeamnă cetățenii să nu se apropie de aparate de zbor prăbușite sau de fragmente suspecte și să anunțe imediat Poliția la 112.