La 34 de ani de la semnarea acordului de încetare a focului care a pus capăt războiului de pe Nistru, Franța transmite un nou mesaj de susținere pentru Republica Moldova și solicită Federației Ruse să-și retragă contingentul militar staționat ilegal în regiunea transnistreană.

Într-un comunicat publicat de Ministerul francez pentru Europa și Afaceri Externe, Parisul amintește că, deși conflictul armat s-a încheiat în iulie 1992, Rusia continuă să mențină trupe în stânga Nistrului „cu încălcarea dreptului internațional și a propriilor angajamente”.

„Cu treizeci și patru de ani în urmă, acordul de încetare a focului din 21 iulie 1992 a pus capăt războiului de pe Nistru. De atunci, cu încălcarea dreptului internațional și a propriilor angajamente, Rusia menține un contingent militar în regiune. În această zi simbolică, Franța își reafirmă încă o dată sprijinul ferm pentru integritatea teritorială a Republicii Moldova și cere Rusiei să își retragă trupele staționate ilegal pe malul stâng al Nistrului și să susțină cu adevărat procesul de soluționare pașnică a conflictului transnistrean”, se arată în mesajul diplomației franceze.

34 de ani de la războiul de pe Nistru

Conflictul de pe Nistru a izbucnit în primăvara anului 1992, după proclamarea unilaterală a independenței regiunii transnistrene. Luptele s-au încheiat la 21 iulie, prin semnarea acordului de încetare a focului de către președinții de atunci ai Republicii Moldova și Federației Ruse, Mircea Snegur și Boris Elțîn. Războiul a provocat sute de victime și mii de răniți, iar regiunea transnistreană a rămas până în prezent în afara controlului autorităților constituționale de la Chișinău.

Chișinăul cere retragerea militarilor ruși și evacuarea munițiilor de la Cobasna

De mai bine de trei decenii, prezența militară rusă în stânga Nistrului continuă să fie unul dintre cele mai sensibile dosare de securitate pentru Republica Moldova. Chișinăul solicită constant retragerea Grupului Operativ al Trupelor Ruse și evacuarea munițiilor depozitate la Cobasna, precum și transformarea actualei misiuni de menținere a păcii într-o misiune civilă internațională sub mandat internațional, transmite spotmedia.ro.

Moscova invocă blocarea negocierilor în formatul „5+2”

Aceste solicitări sunt însă respinse în mod repetat de Moscova. Mai mult, recent, ambasadorul agreat al Federației Ruse în Republica Moldova, Oleg Ozerov, a declarat că angajamentele asumate de Rusia prin Declarația de la Istanbul din 1999 privind retragerea completă a trupelor și munițiilor din Transnistria până la sfârșitul anului 2002 nu ar reprezenta obligații juridice, ci doar „intenții”.

Diplomatul rus a afirmat, de asemenea, că o eventuală retragere a militarilor ruși va putea fi discutată doar după soluționarea conflictului transnistrean în cadrul formatului de negocieri „5+2”, proces care este blocat de la declanșarea invaziei ruse în Ucraina.

Parisul își reafirmă sprijinul pentru Republica Moldova

Prin mesajul transmis la aniversarea încetării războiului de pe Nistru, Franța își reconfirmă poziția constantă în sprijinul suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova și reiterează apelul adresat Moscovei de a respecta dreptul internațional și angajamentele asumate privind retragerea trupelor din regiunea transnistreană.

UE cere retragerea trupelor ruse din regiunea transnistreană

Anterior, Uniunea Europeană a anunțat că își pregătește poziția pentru eventualele negocieri cu Rusia privind încheierea războiului din Ucraina. Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politica de securitate, Kaja Kallas, a declarat că aceste discuții ar trebui să includă și cerința privind retragerea trupelor ruse din regiunea transnistreană. Declarația a stârnit nemulțumirea Moscovei. Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a calificat afirmațiile șefei diplomației europene drept „prostești”.

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Prezența militară rusă în stânga Nistrului s-a redus

În luna martie, ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, a declarat că prezența militară rusă în stânga Nistrului este în scădere, iar autoritățile de la Chișinău își intensifică eforturile pentru retragerea completă a trupelor și munițiilor din regiunea transnistreană.

Totodată, oficialul a mai menționat că procesul de retragere definitivă a trupelor ruse din regiune ar putea apărea odată cu încheierea războiului din Ucraina, iar autoritățile de la Chișinău contează pe sprijinul partenerilor externi în acest demers.

Autoritățile de la Chișinău au cerut Rusiei de nenumărate ori să-și retragă trupele

În timp ce Chișinăul solicita retragerea trupelor ruse staționate ilegal în Republica Moldova, așa-numitul reprezentant al regiunii transnistrene în Rusia a cerut Moscovei în anul 2023 să mărească numărul de contingent militar în stânga Nistrului. Declarația a făcut-o într-un interviu pentru o agenție de propagandă a Kremlinului. Autoritățile de la Chișinău au spus atunci că nu e de competența acestuia să se expună pe astfel de subiecte.

În iulie 1992, la Moscova, a fost semnat acordul de încetare a focului care a pus capăt confruntărilor armate dintre Chișinău și Tiraspol. Acordul a fost semnat de președintele Federației Ruse, Boris Eltin, și de presedintele Republicii Moldova de atunci, Mircea Snegur. Totuși, acest acord nu a rezolvat conflictul transnistrean până la urmă, iar trupele rusești staționează și astăzi în stânga Nistrului, încălcând suveranitatea si neutralitatea Republicii Moldova. Autoritățile de la Chișinău, inclusiv președintele Maia Sandu, au cerut Rusiei de nenumărate ori să-și retragă trupele de pe teritoriul țării noastre, dar Moscova nu a reacționat.

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