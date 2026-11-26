O schemă internațională de spălare de bani prin fraude cu TVA este investigată în 12 state, inclusiv Republica Moldova. Valoarea pagubelor se ridică la cel puțin 120 de milioane de euro.

În cadrul operațiunii „Pecunia”, coordonate de Parchetul European din Germania, au fost făcute peste 300 de percheziții, iar 21 de persoane au fost reținute. În Republica Moldova, procurorii anticorupție au făcut percheziții la domiciliile unor suspecți și la sediile unor companii. Au fost ridicate documente și dispozitive electronice, iar mai multe persoane au fost audiate.

Anchetatorii susțin că gruparea ar fi folosit cel puțin 22 de companii-fantomă din Germania, care emiteau facturi pentru servicii fictive. Cu ajutorul acestora, alte firme ar fi obținut ilegal deduceri de TVA.