O cabană de locuit de pe teritoriul unei pensiuni turistice din Hîncești a luat foc astăzi. În urma incendiului, aceasta a fost distrusă în totalitate. Din fericire, persoane traumatizate nu au fost înregistrate, spune Inspectoratul General pentru Situații de Urgență.

Elena Pozdîrcă
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Potrivit IGSU, totul s-a întâmplat pe  teritoriul unei pensiuni turistice din localitatea Buțeni. Focul a cuprins o cabană de locuit aflată în faza de construcție.

Arderea a fost localizată la ora 12:00, fiind prevenită răspândirea focului spre alte cabane din apropiere. La moment, angajații IGSU continuă lucrările pentru lichidarea completă a incendiului.

În urma incendiului, cabana cu suprafața de 48 m2 a fost distrusă în totalitate.

Incendiu Hîncești
Incendiu Hîncești/ IGSU
Incendiu Hîncești
Incendiu Hîncești/ IGSU

Din fericire, nimeni nu a avut de suferit.

În ultimele 24 de ore pompierii și salvatorii au intervenit în aproape 40 de situații de risc.

Sursă: Smile FM Moldova

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