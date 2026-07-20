Doi tineri de 22 și 24 de ani din Bălți au fost condamnați la închisoare după ce au intrat într-o casă din orașul Chișinău și au furat de acolo bani și bunuri de peste 400 de mii de lei. Unul dintre ei a mai fost condamnat anterior pentru tâlhărie, jaf, huliganism, furturi, escrocherii, păstrarea ilegală a armelor și aplicarea violenței față de o persoană cu funcție de răspundere.

Potrivit Procuraturii Generale, totul s-a întâmplat pe 12 august 2022. Unul dintre tineri a venit la Chișinău din Bălți și s-a înțeles ca celălalt să intre într-o locuință pentru a fura bunuri. Ajunși în zona gospodăriei din orașul Codru, unul din ei a rămas în apropiere pentru a supraveghea, iar celălalt a intrat în curtea casei, a forțat un geam din termopan și a intrat în locuință.

A furat în timp de 10 minute bunuri de peste 400 de mii de lei

În aproximativ 10 minute, acesta a verificat încăperile și a furat 1 300 de dolari, 18 300 de euro, 16 grame de bijuterii din aur, inclusiv inele, brățări, lănțișoare și pandantive în sumă de 17 783,84 lei, precum și un laptop în valoare de 5 000 lei. În total, a fost cauzat un prejudiciu material în valoare totală de 412 409 lei.

Ulterior, tânărul a părăsit locuința și împreună cu complicele său au mers la Bălți.

Bunurile furate nu au fost recuperate. Bijuteriile din aur au fost vândute la o casă de amanet, iar banii au fost cheltuiți.

Unul dintre tineri și-a recunoscut parțial vina, în timp ce celălalt și-a negat vinovăția, declarând că nu a cunoscut despre intenția prietenului său de a comite furtul. Acesta a susținut că a crezut că prietenul său merge la o persoană pentru a recupera o datorie.

Tânărul de 22 de ani a fost condamnat la 5 ani de închisoare, cu executarea pedepsei într-un penitenciar de tip semiînchis.

Cel care a intrat în locuință, în vârstă de 24 de ani, a primit o pedeapsă de 7 ani de închisoare. Deoarece acesta fusese condamnat anterior pentru alte infracțiuni, instanța a adăugat parțial pedepsele stabilite în dosarele precedente. Astfel, pedeapsa finală a ajuns la 15 ani de închisoare.

În plus, acesta nu va avea dreptul să desfășoare activități legate de administrarea banilor timp de 5 ani.

Procuratura precizează că bărbatul de 24 de ani a mai fost condamnat anterior pentru tâlhărie, jaf, huliganism, furturi, escrocherii, păstrarea ilegală a armelor și aplicarea violenței față de o persoană cu funcție de răspundere.

Instanța a admis parțial acțiunea civilă depusă de victimă și a obligat cei doi inculpați să achite, în mod solidar, 412 409 lei pentru prejudiciul material, 10 000 de lei pentru prejudiciul moral și încă 10 000 de lei pentru cheltuieli de asistență juridică.