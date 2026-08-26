Ploaia torențială a provocat, ieri seară, mai multe pagube în municipiul Ungheni. În doar aproximativ 30 de minute, poliția a recepționat 23 de apeluri privind arbori doborâți, nouă dintre aceștia ajungând peste automobile. Autoritățile intervin în teren pentru a înlătura consecințele și avertizează oamenii să evite deplasările în zonele afectate, unde au fost raportate și fire electrice căzute la sol.

Potrivit poliției, furtuna a provocat și alte probleme. Un acoperiș a fost parțial deteriorat, iar mai multe semafoare nu funcționau. Probleme au fost raportate la trecerea la nivel cu calea ferată, în apropiere de satul Petrești, dar și pe drumul din apropierea localității Elizavetovca.

În mai multe localități au fost înregistrate și deconectări de energie electrică.

Polițiștii și serviciile specializate intervin și lucrează pentru înlăturarea consecințelor furtunii.

Recomandările poliției

Poliția le recomandă șoferilor și pietonilor să fie atenți și să evite zonele afectate. Oamenii sunt îndemnați să nu se apropie de firele electrice căzute la sol.

Furtună Ungheni/ IGP

Furtună Ungheni/ IGP

Furtună Ungheni/ IGP

Furtună Ungheni/ IGP