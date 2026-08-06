Fenomenele meteo extreme au provocat avarii serioase la infrastructura energetică din nordul Republicii Moldova. Linia electrică de 330 kV Bălți–Dnestrovsk a fost grav afectată, după ce aproximativ zece piloni de înaltă tensiune au fost avariați sau doborâți la pământ. Ministerul Energiei anunță că sunt analizate toate opțiunile pentru grăbirea lucrărilor de reparație.

Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a anunțat că linia electrică de 330 kV Bălți–Dnestrovsk a suferit avarii grave în urma calamităților naturale.

Potrivit evaluărilor preliminare, aproximativ 10 piloni de înaltă tensiune au fost afectați sau doborâți la pământ pe un sector situat la circa 15 kilometri de municipiul Bălți.

Echipele Moldelectrica sunt în teren

În prezent, specialiștii Moldelectrica inspectează fiecare sector afectat pentru a stabili amploarea exactă a pagubelor și soluțiile tehnice necesare pentru restabilirea liniei.

„Echipele Moldelectrica sunt deja în teren și inspectează fiecare sector afectat pentru a stabili amploarea exactă a pagubelor și soluțiile tehnice necesare”, a precizat ministrul.

Autoritățile caută soluții pentru a reduce timpul de intervenție

Potrivit lui Dorin Junghietu, dacă lucrările ar fi executate exclusiv cu resursele proprii ale Moldelectrica, timpul estimat pentru restabilirea liniei ar depăși șapte zile.

Din acest motiv, Ministerul Energiei a solicitat evaluarea tuturor opțiunilor pentru accelerarea intervenției, inclusiv implicarea altor companii specializate și verificarea imediată a stocurilor de materiale necesare.

„Prioritatea noastră este clară: restabilirea cât mai rapidă și în condiții de siguranță a infrastructurii afectate, cu mobilizarea tuturor resurselor disponibile”, a subliniat ministrul.

Ministerul Energiei a dat asigurări că va informa constant cetățenii despre evoluția lucrărilor și măsurile întreprinse pentru remedierea avariilor.

Vremea rea a dat peste cap traficul, după ce în nordul țării au căzut mai mulți copaci din cauza ploilor puternice și a rafalelor de vânt. Autoritățile i-au îndemnat pe șoferi să fie prudenți și să conducă cu maximă atenție.

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Cod Galben de instabilitate atmosferică

Meteorologii au emis Cod Galben de instabilitate atmosferică pentru centrul și nordul Republicii Moldova. Începând din această după-amiază, în regiunile vizate sunt prognozate ploi torențiale, descărcări electrice, grindină și rafale puternice de vânt.

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