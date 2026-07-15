Prețul gazelor naturale ar putea fi ajustat pentru anumite categorii de consumatori finali. S.A. „Energocom” a depus astăzi la Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică o solicitare privind modificarea prețurilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale. Compania propune majorarea prețului de la 13,35 lei, cât este în prezent, la 19,37 lei pentru un metru cub de gaze naturale pentru consumatorii casnici și noncasnici.

Compania precizează că cererea reprezintă doar o propunere tarifară, iar decizia finală privind aprobarea, modificarea sau respingerea acesteia aparține ANRE, după examinarea tuturor documentelor justificative și a calculelor prezentate.

Potrivit Energocom, solicitarea vine în contextul creșterii semnificative a costurilor de procurare a gazelor naturale, influențate de evoluțiile de pe piețele internaționale. Compania menționează că tensiunile geopolitice din Orientul Mijlociu și instabilitatea regională au dus la majorarea cotațiilor și la o volatilitate mai mare a prețurilor la gaze în Europa.

Costurile de achiziție au depășit estimările inițiale

Energocom susține că, la stabilirea prețurilor actuale pentru anul 2026, a fost luat în calcul un cost mediu ponderat de procurare a gazelor de 404,24 euro pentru 1000 de metri cubi.

Ulterior, situația de pe piață s-ar fi schimbat, iar în perioada ianuarie–iulie 2026 costul mediu de achiziție a ajuns la aproximativ 423,28 euro pentru 1000 de metri cubi. Pentru perioada august–decembrie 2026, compania estimează un cost de circa 623,54 euro pentru aceeași cantitate.

În primele șapte luni ale anului, diferența dintre costurile reale ale serviciului reglementat și veniturile obținute în baza tarifelor actuale a generat, potrivit Energocom, un deficit tarifar de aproximativ 106,8 milioane de lei.

Ce prețuri propune Energocom

Conform proiectului transmis către ANRE, prețurile reglementate propuse, fără TVA, ar urma să fie diferențiate în funcție de punctul de furnizare:

la punctele de intrare în rețeaua de transport – 13 811 lei pentru 1000 m³;

la punctele de ieșire din rețeaua de transport – 14 404 lei pentru 1000 m³;

la punctele de ieșire din rețelele de distribuție de presiune înaltă – 14 799 lei pentru 1000 m³;

la punctele de ieșire din rețelele de distribuție de presiune medie – 15 868 lei pentru 1000 m³;

la punctele de ieșire din rețelele de distribuție de presiune joasă – 19 378 lei pentru 1000 m³.

Compania afirmă că ajustarea solicitată urmărește doar acoperirea costurilor necesare pentru furnizarea serviciului public și prevenirea acumulării unor noi devieri tarifare.

Energocom dă asigurări că va monitoriza evoluția piețelor internaționale și că, în cazul în care prețurile de achiziție vor scădea, va solicita revizuirea tarifelor în sensul reducerii acestora, conform cadrului legal.