Prețul gazelor naturale pe piața europeană a trecut de 75 de euro pentru un MWh, iar situația de pe piața internațională pune presiune și asupra costurilor de achiziție pentru Republica Moldova. Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, spune că, dacă prețurile vor rămâne ridicate, tariful pentru consumatori ar putea fi revizuit, în funcție de evoluția pieței.

Potrivit ministrului, prețurile sunt influențate în această perioadă de situația din Golful Persic. Acei aproximativ 20% din gazul natural lichefiat care ajungeau pe piața mondială din Qatar nu sunt, deocamdată, disponibili. Ministrul spune că revenirea acestor volume pe piață depinde și de evoluția situației din Strâmtorea Ormuz.

Dorin JUNGHIETU, MINISTRUL ENERGIEI: „A ajuns și a depășit 75 de euro MWh în această săptămână. Aceasta se întâmplă pe fundalul ostilităților din Golful Persic. Acei 20% din gazele naturale lichefiate care ajungeau pe piața mondială din Qatar încă nu sunt disponibile.”

Presiunea se menține și din cauza nivelului de umplere a depozitelor subterane de gaze din Uniunea Europeană. Acestea sunt umplute în proporție de aproximativ 66%, însă, potrivit ministrului, există în continuare presiuni asupra livrărilor și asupra procesului de umplere a depozitelor pentru sezonul rece.

În plus, spre sfârșitul lunii septembrie sunt posibile lucrări de mentenanță la conducta de gaze care leagă Algeria de Spania. Dacă aceste lucrări vor afecta livrările, presiunea asupra pieței europene ar putea crește din nou.

Concurența pentru gazul natural lichefiat din Statele Unite

O altă problemă este concurența tot mai mare pentru gazul natural lichefiat din Statele Unite. Europa concurează pentru aceste volume cu țările asiatice, ceea ce poate menține prețurile la un nivel ridicat.

Dorin JUNGHIETU, MINISTRUL ENERGIEI: „Competiția pentru gaze naturale lichefiate, care vin din Statele Unite, între piața europeană și asiatică, devine tot mai intensă.”

Va influența creșterea prețurilor de pe piața europeană Republica Moldova?

Pentru Republica Moldova, o întrebare importantă este dacă această creștere a prețurilor de pe piața europeană va ajunge și în tariful plătit de consumatori.

Potrivit metodologiei de calcul, dacă apar anumite abateri ale prețurilor, situația poate fi analizată de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică. ANRE poate constata aceste devieri sau Energocom poate solicita revizuirea tarifului.

Dorin JUNGHIETU, MINISTRUL ENERGIEI: „Conform metodologiei, când se acumulează peste 3 sau 6%, în momentul respectiv, conform metodologiei, fie ANRE observă și vede acele devieri crescute, sau Energocom vine cu solicitarea către ANRE.”

Deocamdată, ministrul nu a anunțat o majorare a tarifului. Evoluția acestuia va depinde de prețurile de pe piața internațională și de modul în care acestea vor evolua în perioada următoare.

Junghietu spune că, dacă prețurile vor începe să scadă odată cu apropierea sezonului rece și oferta de gaze va reveni la un nivel mai echilibrat, presiunea asupra pieței s-ar putea reduce.

Dorin JUNGHIETU, MINISTRUL ENERGIEI: „Dacă, la un moment dat, în perioada de iarnă, prețurile vor începe să coboare, poate o să se întâmple o echilibrare. Dar, atâta timp cât nu este soluționată situația pentru a permite ca acei 20% din gazul natural lichefiat din Qatar să ajungă pe piața mondială, trebuie să existe o presiune pe piața mondială a gazelor.”

Astfel, pentru consumatori, în acest moment nu există un tarif nou anunțat, însă prețul gazelor de pe piața europeană rămâne un factor important care ar putea influența viitoarele tarife.

Majorări la început de septembrie

Începând cu 1 septembrie, consumatorii casnici plătesc mai mult pentru gazele naturale. Tariful a fost majorat la 20 de lei și 30 de bani pentru un metru cub, cu TVA inclus. Prețul este cu 5 lei și 88 de bani mai mare decât cel actual, ceea ce reprezintă o creștere de aproape 41 la sută.

Potrivit hotărârii ANRE din 21 august, tariful la gaz va crește cu aproape 6 lei. Astfel, dacă până acum consumatorii casnici au achitat 14 lei și 42 de bani pentru un metru cub de gaz, începând de astăzi prețul va depăși 20 de lei. Majorarea este de aproximativ 41%.

Tariful aprobat de ANRE este cu aproape 60 de bani mai mic decât cel solicitat inițial de Energocom. Reprezentanții companiei, prezenți la ședința ANRE, au precizat că cererea de majorare a fost determinată de creșterea costurilor de achiziție a gazelor naturale pe piața internațională.

Directorul general al ANRE a subliniat că ajustarea tarifelor a fost necesară pentru ca Energocom să poată asigura în continuare întreaga țară cu gaze naturale.

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Pe 19 august, premierul Vasile Tofan a declarat că țara noastră nu poate influența bursele internaționale, dar a precizat că Guvernul analizează deja mecanismul de acordare a compensațiilor pentru sezonul rece. În același timp, premierul spus că statul nu își va putea permite să compenseze facturile pentru aproximativ 80% dintre gospodării, așa cum s-a întâmplat în anii precedenți.