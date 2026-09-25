Consumatorii de gaze naturale ar putea achita un tarif mai mare începând cu 1 octombrie. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică va examina, pe 28 septembrie, proiectul privind noul tarif pentru gazele naturale, după ce Energocom a solicitat majorarea prețului. Autoritatea de reglementare propune un tarif de 26 de lei și 14 bani pentru un metru cub, cu TVA inclus.

În prezent, consumatorii achită 20 de lei și 30 de bani pentru un metru cub de gaz, tarif stabilit în urma ultimei majorări, care a intrat în vigoare la 1 septembrie. Dacă propunerea ANRE va fi aprobată, prețul va crește cu 5 lei și 84 de bani pentru fiecare metru cub.

Energocom a solicitat un tarif de 26 de lei și 25 de bani pentru un metru cub, cu TVA inclus. Propunerea ANRE este, astfel, cu 11 bani mai mică decât tariful cerut de companie.

Decizia finală urmează să fie luată de ANRE în cadrul ședinței din 28 septembrie. În cazul aprobării, noul tarif va intra în vigoare de la 1 octombrie.

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Tariful propus pentru energia termică

Pentru consumatorii deserviți de Termoelectrica, ANRE propune un tarif de 3.277 de lei pentru o gigacalorie, fără TVA. Compania a solicitat un tarif de 3.689 de lei, cu 412 lei mai mult decât propunerea regulatorului.

În nordul țării, pentru consumatorii deserviți de CET-Nord, ANRE propune un tarif de 3.374 de lei pentru o gigacalorie, în timp ce compania a solicitat 4.313 lei. Diferența este de 939 de lei.

De ce cere Energocom majorarea

Energocom spune că solicitarea vine din cauza scumpirii gazelor pe piața europeană. De la ultima cerere, depusă la 15 iulie, cotațiile au crescut cu 42,15%. Prețul luat în calcul la tariful actual este de aproximativ 56,25 de euro/MWh, în timp ce cotațiile TTF au depășit 75 de euro/MWh.

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