Prețul gazului natural pe piața europeană a înregistrat o scădere semnificativă la începutul săptămânii, pe fondul diminuării tensiunilor geopolitice din Orientul Mijlociu. Potrivit cotațiilor din 27 iulie 2026, gazul natural s-a tranzacționat la 58,94 euro/MWh, față de 63,58 euro/MWh înregistrate pe 24 iulie, ceea ce reprezintă o reducere de 4,64 euro/MWh, echivalentul unei scăderi de aproximativ 7,3%.

Potrivit Energocom, ieftinirea gazului este determinată în principal de diminuarea primei de risc geopolitic, după apariția unor semnale privind încetarea acțiunilor militare din Orientul Mijlociu și perspectivele de redeschidere a unor rute maritime strategice, inclusiv prin Strâmtoarea Hormuz.

La reducerea cotațiilor au contribuit și scăderile înregistrate pe piața internațională a petrolului, care au diminuat presiunile asupra pieței gazelor naturale.

Piața rămâne însă volatilă

În pofida evoluției favorabile, specialiștii avertizează că piața europeană a gazelor continuă să fie marcată de incertitudini.

Unul dintre factorii care mențin volatilitatea este nivelul redus al stocurilor de gaze din Europa, acestea fiind umplute în prezent în proporție de aproximativ 55,35%, sub media ultimilor cinci ani.

De asemenea, livrările de gaz natural lichefiat (GNL) către Europa de Nord-Vest rămân sub nivelurile obișnuite, fiind cu aproximativ 22% mai mici decât media ultimelor 30 de zile.

Canicula ar putea crește din nou cererea de gaze

Un alt factor care ar putea influența evoluția prețurilor este prognoza meteorologică. Temperaturile peste valorile normale estimate pentru mai multe regiuni ale Europei ar putea majora cererea de gaze naturale utilizate pentru producerea energiei electrice, ceea ce ar putea pune din nou presiune asupra cotațiilor.

Energocom: Evoluțiile de pe piață sunt monitorizate permanent

Compania Energocom anunță că urmărește în permanență evoluțiile de pe piața europeană a gazelor naturale și întreprinde măsurile necesare pentru asigurarea aprovizionării în condiții sigure și competitive, astfel încât să fie respectate obligațiile de serviciu public.