Gazul s-ar putea scumpi cu peste 40 la sută. ANRE propune un tarif cu 5 lei și 45 de bani mai mare decât cel actual, însă cu 58 de bani mai mic decât cel solicitat de Energocom.

Potrivit proiectului, consumatorii casnici ar urma să achite 18 lei și 79 de bani pentru un metru cub de gaz, fără TVA, față de 13 lei și 35 de bani, cât este în prezent. Energocom și-a argumentat solicitarea prin creșterea semnificativă a prețului de achiziție al gazelor naturale.

Compania estimează că, în perioada august-decembrie, va cumpăra gaze la un preț mediu de 623 de euro pentru o mie de metri cubi, comparativ cu 404 euro, prețul luat în calcul la aprobarea tarifelor aflate acum în vigoare.

Totodată, Energocom susține că a acumulat un deficit tarifar de aproape 107 milioane de lei în perioada ianuarie-iulie. Proiectul ANRE a fost publicat pentru consultări publice, care vor dura zece zile lucrătoare. Ulterior, Consiliul de administrație al Agenției va decide dacă aprobă noile tarife și data de la care acestea vor intra în vigoare.

Proiect ANRE pentru prețul gazelor

PREȚ PROPUS - 18,79 lei/m³

PREȚ VECHI - 13,35 lei/m³