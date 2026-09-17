Carburanții se scumpesc, iar în prag de iarnă se pune din nou problema prețului la gaz. Opoziția cere guvernării să intervină și să reducă taxele, în timp ce Igor Grosu spune că Guvernul pregătește măsuri pentru a limita efectele scumpirilor, dar evită să spună ce mai exact se va face. În paralel, unii reprezentanți ai opoziției cer reluarea importurilor de gaz din Rusia și acuză guvernarea că gestionează greșit sectorul energetic.

În timp ce experții spun că nu sunt premize ca prețurile la motorină și benzină să scadă, dar din contra să crească, carburanți au devenit din nou un subiect de dispută politică. Președintele Parlamentului, Igor Grosu, spune că Guvernul analizează acum mai multe scenarii, care ulterior vor fi prezentate în Parlament.

Igor GROSU, PREȘEDINTELE LEGISLATIVULUI: „Guvernul elaborează acum toate scenariile va veni și în Parlament cu o inițiativă dar pe partea noastră ce o să putem o să facem.

- Dar ce o să faceți?

- Haideți un pic să așteptăm Guvernul, face calculele. Ar presupune niște domenii care ar presupune viteza creșterii.”

Grosu nu a spus deocamdată ce măsuri vor fi propuse, dar a precizat că autoritățile nu pot controla factorii externi, precum evoluțiile din Orientul Mijlociu sau situația din strâmtoarea Ormuz. În schimb, opoziția cere măsuri care să reducă presiunea asupra consumatorilor.

Alexandru VERȘININ, DEPUTAT, „DEMOCRAȚIA ACASĂ”: „Cel mai mare beneficiar din urma acestor scumpiri este statul. Statul încasează suplimentar din TVA și din acciză la produsele petroliere.”

Verșinin propune reducerea sau eliminarea unor accize și scăderea TVA-ului. Acesta susține că statul ar trebui să-și reducă cheltuielile, în loc să transfere costurile către cetățeni. Și fostul premier Vasile Tarlev cere reducerea taxelor la carburanți și spune că Moldova ar trebui să caute surse alternative de gaz, inclusiv în Rusia.

Vasile TARLEV, DEPUTAT NEAFILIAT: „De ce noi să nu cumpărăm inclusiv și din Rusia? Noi nu trebuie să închidem ușa.”

Fostul premier mai spune că energia nu ar trebui să fie tratată prin prisma politicii, ci a interesului consumatorilor. Și liderul PSRM, Igor Dodon susține că tariful la gaz va crește și acuză guvernarea că nu a negociat cu furnizori care ar fi putut oferi un preț mai mic.

Igor DODON, DEPUTAT, PSRM: „Deja gaz ieftin nu se găsește. Deja e clar. Tariful la gaz va crește. N-ați vrut să discutați cu cei care ne dădeau mai ieftin.”

În timp ce opoziția cere taxe mai mici, guvernarea spune că pregătește propriile măsuri. Deocamdată, nu este clar ce anume va propune Guvernul și în ce măsură vor fi compensate eventualele scumpiri.