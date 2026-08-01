În condițiile temperaturilor ridicate și ale fluxului intens de călători din perioada estivală, Serviciul Vamal, în colaborare cu Poliția de Frontieră, vine în sprijinul persoanelor care traversează frontiera de stat. Călătorii aflați în așteptare la postul vamal Sculeni primesc apă potabilă, pentru a face mai ușor timpul petrecut în condiții de caniculă.

Acțiunea are drept scop reducerea disconfortului provocat de temperaturile ridicate și asigurarea unor condiții mai sigure pentru cei care traversează frontiera în această perioadă aglomerată.

Recomandări pentru cei care pornesc la drum

Autoritățile le recomandă participanților la traficul transfrontalier să fie precauți și să respecte câteva măsuri importante pe timp de caniculă:

să consume suficientă apă pentru a evita deshidratarea;

să evite expunerea îndelungată la soare;

să acorde o atenție sporită copiilor, persoanelor vârstnice și celor cu probleme de sănătate.

Gest de grijă pentru călători/ Serviciul Vamal