După un șir de consultări, autoritățile oferă detalii despre campania națională „Moldova Pregătită”. Este prima inițiativă de acest fel, prin care oamenii vor fi învățați cum să se descurce în primele 72 de ore ale unei crize. Campania va fi lansată oficial în noiembrie. Centrul Național de Management al Crizelor precizează că programul nu presupune oprirea curentului, a apei sau a altor servicii publice.

Campania are un caracter preventiv și nu înseamnă că există o amenințare iminentă, spun autoritățile.

TIPURI DE CRIZE:

-Pene de curent

-Întreruperea apei

-Cutremure

-Fenomene meteo extreme

-Epidemii

-Atacuri cibernetice

-Incidente industriale

-Riscuri de securitate.

Elisa BOLDURATU, REPORTER PRO TV: „În cadrul campaniei „Moldova Pregătită”, autoritățile au identificat mai multe crize. Vorbim aici de pene de curent, de întreruperea alimentării cu apă, cutremurele și fenomenele meteo extreme. Lista continuă cu epidemii, atacuri cibernetice, incidente industriale și riscuri de securitate.”

Potrivit Centrului Național de Management al Crizelor, programul se va desfășura în mai multe etape.

CUM SE PREGĂTEȘTE STATUL PENTRU CRIZE?

-Planuri și exerciții;

-Instruiri;

-Informarea populației;

-Cooperare interinstituțională și cu societatea.

Elisa BOLDURATU, REPORTER PRO TV: „Pregătirea este o etapă esențială a campaniei. Aceasta presupune câteva acțiuni. Pentru început vor fi elaborate planurile de intervenție, vor avea loc exerciții și instruirea celor responsabili. Autoritățile-și mai propun să informeze populația și să consolideze cooperarea dintre instituțiile statului, astfel încât fiecare să știe cum să acționeze în cazul unei crize.”

Informarea populației se va face inclusiv prin intermediul unui ghid de pregătire a populației pentru primele 72 de ore. Acesta va fi disponibil în format fizic, dar și în aplicația EVO.

CE NU SE VA ÎNTÂMPLA ÎN CAMPANIE?

- NU vor fi deconectări de la apă, electricitate, gaze sau comunicații

- NU se va aștepta trei zile pentru intervenția autorităților

- NU vor fi provocate crize și nu vor fi instituite stări de alertă sau de urgență

- NU va fi nevoie de cheltuieli nejustificate sau de cumpărături făcute în grabă.

Elisa BOLDURATU, REPORTER PRO TV: „Campania de pregătire a populației pentru situații de criză nu presupune întreruperea serviciilor esențiale, precum apa, electricitatea, gazele sau comunicațiile. La fel, autoritățile nu vor aștepta trei zile pentru a interveni, nu vor provoca situații de criză și nu vor institui stări de alertă sau de urgență. Totodată, cetățenii nu vor fi îndemnați să facă achiziții în grabă sau să suporte cheltuieli nejustificate.”

Deși campania „Moldova Pregătită” nu a fost lansată oficial, în mediul online au apărut deja mesaje false potrivit cărora aceste pregătiri ar anunța izbucnirea unui război, arată o analizată a centrului Stratcom. Autoritățile neagă acest fapt și susțin că, prin acest program, își propun să pregătească instituțiile și cetățenii să facă față situațiilor de criză și să știe cum să acționeze în caz de urgență.