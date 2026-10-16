Grădinițele din Bălți vor fi conectate treptat la sistemul centralizat de încălzire, începând de vineri, 16 octombrie. Conectarea va continua pe parcursul weekendului, însă nu toate instituțiile vor putea beneficia de căldură în această etapă, din cauza configurației rețelelor termice. Până atunci, autoritățile au asigurat grădinițele cu aparate electrice de încălzire.

Anunțul a fost făcut de primarul municipiului, Alexandru Petkov, care a precizat că a convenit cu directorul CET-Nord, Constantin Șestacov, ca furnizarea căldurii să înceapă vineri și să continue treptat pe parcursul weekendului.

Totuși, nu toate grădinițele vor putea fi conectate la sistemul centralizat în această etapă, din cauza configurației rețelelor termice.

Până la pornirea încălzirii centralizate, instituțiile au fost asigurate cu aparate electrice de încălzire, pentru a menține temperatura în încăperi.

„Pentru mine, este esențial ca dificultățile tehnice să nu ne facă să pierdem din vedere ceea ce contează cel mai mult: copiii au nevoie de căldură chiar de astăzi”, a scris Alexandru Petkov.

Gazul și căldura s-a scumpit din octombrie

Locuitorii din nordul țării achită 3.374 de lei lei pentru o gigacalorie cu aproape 1.200 de lei mai mult decât pînă acum. Tarifele au intrat în vigoare începând cu 1 octombrie.

TARIFE ENERGIE TERMICĂ BĂLȚI

TARIF DE LA 1 OCTOMBRIE - 3.374 LEI/GCAL

MAJORARE – 53%

Furnizorii de gaze naturale și energie termică și-au argumentat solicitările, în primul rând, prin creșterea prețului mediu de procurare a gazelor naturale pe piețele europene.

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