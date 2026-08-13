În grădinițele din țară ar putea fi instalate camere de supraveghere pentru siguranța copiilor, a angajaților și a bunurilor instituției. Instrucțiunea privind instalarea și utilizarea acestora a fost publicată astăzi în Monitorul Oficial, iar camerele nu vor putea fi folosite pentru monitorizarea permanentă a copiilor sau evaluarea activității angajaților.

Potrivit documentului, instalarea camerelor nu va fi obligatorie, iar decizia va putea fi luată de directorul grădiniței sau de primar, după consultarea părinților, angajaților și a celorlalte părți interesate.

Sistemele de supraveghere vor putea fi utilizate pentru prevenirea și clarificarea unor incidente, cu respectarea dreptului la viață privată, a interesului superior al copilului și a legislației privind protecția datelor cu caracter personal. Imaginile nu vor putea fi distribuite public sau pe rețelele sociale.